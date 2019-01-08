유해한 PM2.5 미세 입자 필터링

필립스만의 고유한 SelectFilter 필터 기술로 차량 내부에서 감지되는 PM2.5와 같은 입자가 빠르고 효율적으로 제거됩니다. 시간당 15m3의 PM2.5 CADR(공기 정화율)로, 담배 연기나 먼지와 같은 유해 입자를 제거하므로 깨끗하고 상쾌한 공기를 마실 수 있습니다.