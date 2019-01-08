GP321X1
PM2.5 CADR: 시간당 15m3
TVOC CADR: 시간당 7m3
필립스만의 고유한 SelectFilter 필터 기술로 차량 내부에서 감지되는 PM2.5와 같은 입자가 빠르고 효율적으로 제거됩니다. 시간당 15m3의 PM2.5 CADR(공기 정화율)로, 담배 연기나 먼지와 같은 유해 입자를 제거하므로 깨끗하고 상쾌한 공기를 마실 수 있습니다.
필립스 고유의 SelectFilter 기술에는 HESA 층이 있습니다. 이 층은 차량 내부가 유해한 가스 화학 물질에 오염되지 않도록 도와줍니다. 강력한 흡수와 산화 과정을 통해 시간당 7m3의 공기 정화율(CADR)로 해로운 기체 가스를 제거하므로 단 몇 분 만에 차량 배기 가스, 플라스틱 소재에서 방출되는 화학 물질 및 냄새 방출 물질이 정화됩니다.
여러분이 운전에만 집중하실 수 있도록 GoPure 3211은 차량 엔진 점화 시 자동으로 켜지고 꺼집니다. 차에 타는 것만으로도 상쾌하고 항상 깨끗한 공기 덕분에 기분이 좋아질 것입니다.
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