GP561X1
공기 중에 있는 미생물을 파괴합니다. 건강한 공기로 호흡하세요.
GoPure Style 시리즈 5611은 자동차 안의 공기 중에서 0.004um 크기까지의 입자를 포착합니다. UVC 조명으로 미생물을 쏘아 99.9% 이상의 박테리아와 바이러스를 안전하게 파괴합니다. HESAMax 카트리지는 화학 물질과 악취를 24시간 제거합니다.
UVC로 바이러스 및 박테리아를 제거
0.004um 미세 입자 포착
24시간 바이오닉 가스 제거
SaniFilter Plus는 차량 내 공기 중에서 사스-코로나 바이러스보다 40배 더 작고, 박테리아보다 100배 더 작은 0.004um 크기의 초미세 입자를 99% 포착합니다. 또한 필터를 통과하는 공기 중 미생물도 효과적으로 필터링합니다.
강력한 UVC LED 램프가 유해한 미생물을 파괴합니다. 270~280nm의 자외선 파장에 집중되어 있는 UVC 광선은 바이러스와 박테리아의 DNA와 RNA를 관통하고 분열시킵니다. 외부 실험실에서 테스트한 결과에 따르면 UVC 광선은 99.999%의 H1N1 바이러스를 파괴합니다.*2
강력한 UVC LED 램프로 단 49초 만에 99.9%의 박테리아를 제거합니다.*1+2
리뷰
1 박테리아 파괴 속도는 외부 실험실에서 GB15981-1995에 따라 측정
2 National Ministry of Health “Technical Standard For disinfection” 2002년 기준에 따라 외부 시험기관에서 H1N1 대상으로 테스트.
3 독일에서 시행한 SaniFilter Plus 입자 제거 효율(1-pass removal ) 테스트 결과. 세계보건기구(WHO)의 2008년 Microbiological Risk Assessment Report에 따른 사스-코로나 바이러스 및 박테리아의 크기.
4 활성 기류 없이 QB/T2761-2006 표준 HESA 소재에 따라 외부 실험실에서 24시간 후의 가스 제거율에 대해 테스트. 용량은 동일한 중량의 활성 탄소 소재와 비교. 내부 테스트 실험실에서 벤치마크 테스트 수행.