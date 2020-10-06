공기 중에 있는 미생물을 파괴합니다. 건강한 공기로 호흡하세요.

GoPure Style 시리즈 5611은 자동차 안의 공기 중에서 0.004um 크기까지의 입자를 포착합니다. UVC 조명으로 미생물을 쏘아 99.9% 이상의 박테리아와 바이러스를 안전하게 파괴합니다. HESAMax 카트리지는 화학 물질과 악취를 24시간 제거합니다.