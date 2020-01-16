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GoPure Power차량용 공기 청정기 GP9311

GP931X1

깨끗하고 건강한 공기를 위한 최상의 보호

고급 GoPure Power 차량용 공기 청정기로 가족을 보호하세요. 고유한 4방향 감지로 더욱 많은 오염 물질을 감지합니다. 동급 최고의 필터링으로 유독 가스와 미세 입자(PM1까지)를 제거하며, 2분 이내에 자동으로 공기를 정화합니다*.

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고급 4방향 감지로 더욱 많은 오염 물질 감지

깨끗하고 건강한 공기를 위한 최상의 보호

  • 2분만에 맑아지는 공기*

  • 실시간 오염 물질 감지

  • 자동 제어

듀얼 팬 및 필터 디자인으로 2분만에 맑아지는 공기*

듀얼 팬 및 필터 디자인으로 2분만에 맑아지는 공기*

GoPure Power는 빠른 공기 청정 성능으로 가족의 호흡을 보호합니다. 강력하면서도 조용한 두 개의 팬이 있어 필터를 통과하는 공기 흐름을 빠르게 합니다. 공기가 두 개의 SelectFilter Plus 필터를 통과하면 장치가 최대 125개의 차량 내 유해한 오염 물질을 빠르게 제거합니다. 동급 최고의 필터링 시스템으로 2분만에 차량 공기가 맑아집니다*.

PM1을 포함하여 가장 미세한 유해 입자 필터링

PM1을 포함하여 가장 미세한 유해 입자 필터링

흡입성 미세 입자(PM2.5 이하)는 폐 깊숙한 곳뿐만 아니라 심지어 혈류까지 침투하여 심각한 건강 문제를 야기합니다. GoPure Power는 SelectFilter Plus 필터링 기술을 사용하여 PM2.5 및 가장 미세한 PM1 입자를 공기 중에서 빠르게 제거합니다. PM2.5의 경우 시간당 60m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 표준 세단형 자동차 또는 SUV의 공기 50%를 2분만에 정화합니다. 이 강력한 필터는 담배 연기와 먼지, PM1의 초미세 입자를 0.01µm까지 제거합니다. 따라서 호흡이 편해지고 공기가 맑아집니다.

차량 내에서 빠르게 제거되는 포름알데히드 등의 유독 가스

차량 내에서 빠르게 제거되는 포름알데히드 등의 유독 가스

필립스 고유의 3단계 SelectFilter Plus 기술에는 차량 내 위험한 가스 화학물질을 제거하는 HESA 층이 포함되어 있습니다. 강력한 흡수 및 산화 프로세스를 통해 시간당 25m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 포름알데히드를 제거하며, 시간당 30m3의 CADR로 톨루엔을 제거합니다. 또한 외부에서 들어오는 오존 및 배기가스 등을 제거합니다(최대 50m3의 CADR). 몇 분 안에 공기 중의 배기가스, 플라스틱에서 방출되는 화학물질 및 기타 VOC(휘발성 유기화합물)과 같이 냄새를 방출하는 물질을 제거합니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 타사 실험실의 3m3 챔버에서 GB/T18801:2015에 따라 테스트, 오염 물질을 >50%로 제거하는 입자 필터링 속도 기반.