PM1을 포함하여 가장 미세한 유해 입자 필터링

흡입성 미세 입자(PM2.5 이하)는 폐 깊숙한 곳뿐만 아니라 심지어 혈류까지 침투하여 심각한 건강 문제를 야기합니다. GoPure Power는 SelectFilter Plus 필터링 기술을 사용하여 PM2.5 및 가장 미세한 PM1 입자를 공기 중에서 빠르게 제거합니다. PM2.5의 경우 시간당 60m3의 CADR(Clean Air Delivery Rate)로 표준 세단형 자동차 또는 SUV의 공기 50%를 2분만에 정화합니다. 이 강력한 필터는 담배 연기와 먼지, PM1의 초미세 입자를 0.01µm까지 제거합니다. 따라서 호흡이 편해지고 공기가 맑아집니다.