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GoPure Style Series 7000차량용 공기 청정기

GPS761X1

깨끗한 공기를 마시는 스타일리시한 방법

세련된 디자인과 강력한 필터를 자랑하는 GoPure 스타일 시리즈 7000은 항바이러스 에센셜 오일 아로마와 함께 제공됩니다. 아로마가 퍼지며 공기를 소독하며 차량 내 공기 중 바이러스를 99% 제거하는 것으로 입증되었습니다.

모든 혜택 보기

세련된 디자인과 강력한 필터

깨끗한 공기를 마시는 스타일리시한 방법

  • 0.004um 미세 필터

  • 99% 활성 소독

  • 내 스타일의 신선한 공기

  • 지능형 공기 처리

0.004um 크기의 입자 99.9% 포착

고급 SaniFilter Plus는 다른 필터가 놓치는 작은 입자를 제거하여 공기 중의 박테리아와 바이러스로부터 보호해 줍니다. 차량 내부 공기 중의 0.004um 크기의 초소형 입자 99.9%를 포착합니다*2. 이 크기는 사스를 유발하는 코로나바이러스보다 40배 더 작고 박테리아보다 100배 더 작습니다. *2 독일 IUTA 실험실에서 시행한 SaniFilter Plus 입자 제거 효율(1-pass removal) 테스트: 세계보건기구(WHO)의 2008년 Microbiological Risk Assessment Report에 따른 바이러스와 박테리아의 크기.

컴팩트한 디자인이지만 강력한 이중 팬 필터

GoPure Style 7000 시리즈와 함께면 스타일과 성능 중 하나만 선택할 필요가 없습니다. 컴팩트하고 세련된 디자인을 자랑하면서도 8분 만에 차 안의 공기를 정화하는 강력한 성능을 갖추고 있습니다. 강력하지만 조용한 두 개의 팬이 장착되어 SaniFilter Plus로 빠르게 신선한 공기를 내보냅니다. 8분 만에 차량 내부 공기를 효율적으로 정화해 보세요. 호흡하는 공기를 빠르게 정화할 수 있는 세련된 공기 청정기입니다.

안정적인 공기 정화 성능에 대한 CA 인증 취득

CA 인증은 한국공기청정협회에서 믿을 수 있는 공기청정기를 제공하기 위한 먼지 수집 효율, 소음, 오존 농도 등 공기청정성능에 대한 엄격한 테스트를 통과한 제품에 부여됩니다. 따라서 고객은 CA 인증을 받은 제품을 안심하고 구입할 수 있습니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 1 CHEARI 실험실의 3m3 챔버에서 GB/T18801:2015에 따라 8분 내에 입자 오염 물질을 &gt;50%로 제거하는 테스트 수행.

  2. 2 독일 IUTA 실험실에서 시행한 SaniFilter Plus 입자 제거 효율(1-pass removal) 테스트: 세계보건기구(WHO)의 2008년 Microbiological Risk Assessment Report에 따른 바이러스와 박테리아의 크기.

  3. 아로마 포레스트가 설치된 CHEARI 실험실에서 바이러스(Phi-X174) 제거에 대한 독립 실험실의 GB21551.3-2010과 Technical Disinfection Standard에 따라 S7611 테스트 수행

  4. 타사 실험실의 3m3 챔버에서 GB/T18801:2015에 따라 테스트, 오염 물질을 &gt;50%로 제거하는 입자 필터링 속도 기반.