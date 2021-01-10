컴팩트한 디자인이지만 강력한 이중 팬 필터

GoPure Style 7000 시리즈와 함께면 스타일과 성능 중 하나만 선택할 필요가 없습니다. 컴팩트하고 세련된 디자인을 자랑하면서도 8분 만에 차 안의 공기를 정화하는 강력한 성능을 갖추고 있습니다. 강력하지만 조용한 두 개의 팬이 장착되어 SaniFilter Plus로 빠르게 신선한 공기를 내보냅니다. 8분 만에 차량 내부 공기를 효율적으로 정화해 보세요. 호흡하는 공기를 빠르게 정화할 수 있는 세련된 공기 청정기입니다.