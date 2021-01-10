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깨끗한 공기를 마시는 스타일리시한 방법
세련된 디자인과 강력한 필터를 자랑하는 GoPure 스타일 시리즈 7000은 항바이러스 에센셜 오일 아로마와 함께 제공됩니다. 아로마가 퍼지며 공기를 소독하며 차량 내 공기 중 바이러스를 99% 제거하는 것으로 입증되었습니다.
0.004um 미세 필터
99% 활성 소독
내 스타일의 신선한 공기
지능형 공기 처리
고급 SaniFilter Plus는 다른 필터가 놓치는 작은 입자를 제거하여 공기 중의 박테리아와 바이러스로부터 보호해 줍니다. 차량 내부 공기 중의 0.004um 크기의 초소형 입자 99.9%를 포착합니다*2. 이 크기는 사스를 유발하는 코로나바이러스보다 40배 더 작고 박테리아보다 100배 더 작습니다. *2 독일 IUTA 실험실에서 시행한 SaniFilter Plus 입자 제거 효율(1-pass removal) 테스트: 세계보건기구(WHO)의 2008년 Microbiological Risk Assessment Report에 따른 바이러스와 박테리아의 크기.
GoPure Style 7000 시리즈와 함께면 스타일과 성능 중 하나만 선택할 필요가 없습니다. 컴팩트하고 세련된 디자인을 자랑하면서도 8분 만에 차 안의 공기를 정화하는 강력한 성능을 갖추고 있습니다. 강력하지만 조용한 두 개의 팬이 장착되어 SaniFilter Plus로 빠르게 신선한 공기를 내보냅니다. 8분 만에 차량 내부 공기를 효율적으로 정화해 보세요. 호흡하는 공기를 빠르게 정화할 수 있는 세련된 공기 청정기입니다.
CA 인증은 한국공기청정협회에서 믿을 수 있는 공기청정기를 제공하기 위한 먼지 수집 효율, 소음, 오존 농도 등 공기청정성능에 대한 엄격한 테스트를 통과한 제품에 부여됩니다. 따라서 고객은 CA 인증을 받은 제품을 안심하고 구입할 수 있습니다.
리뷰
1 CHEARI 실험실의 3m3 챔버에서 GB/T18801:2015에 따라 8분 내에 입자 오염 물질을 >50%로 제거하는 테스트 수행.
2 독일 IUTA 실험실에서 시행한 SaniFilter Plus 입자 제거 효율(1-pass removal) 테스트: 세계보건기구(WHO)의 2008년 Microbiological Risk Assessment Report에 따른 바이러스와 박테리아의 크기.
아로마 포레스트가 설치된 CHEARI 실험실에서 바이러스(Phi-X174) 제거에 대한 독립 실험실의 GB21551.3-2010과 Technical Disinfection Standard에 따라 S7611 테스트 수행
타사 실험실의 3m3 챔버에서 GB/T18801:2015에 따라 테스트, 오염 물질을 >50%로 제거하는 입자 필터링 속도 기반.