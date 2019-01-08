GSF160P135X1
오염 물질에 대응하는 가장 강력한 보호
필립스의 강력한 SelectFilter Plus 멀티레이어 필터 기술로 PM2.5 입자와 가장 미세한 PM1 입자 등 최대 125가지 오염 물질이 제거됩니다. Airmid 인증 정화 기술로 공기 중 오염 물질의 90%가 제거됩니다.
미세 먼지 제거
배기 가스 처리
유독 가스 제거
알러지 유발 물질의 90% 제거
필립스 고유의 SelectFilter Plus 필터 기술과 내장 프리필터로 차량 내부에서 탐지되는 PM2.5 등의 입자와 0.01µm 미만의 유해한 초미세먼지까지도 효과적으로 제거됩니다. 유해 입자 뿐만 아니라 담배 연기, 먼지, 공기 중 알러지 유발 물질, 바이러스, 박테리아 등도 없애 줍니다.
필립스만의 3단계 SelectFilter Plus 기술에는 선별된 첨가물이 내장된 HESA 층이 포함됩니다. 덕분에 차량 내의 유해한 기체형 화학 물질이 중화됩니다. 강력한 흡수력과 산화 작용을 통해 유해한 기체 물질이 제거되므로 차량 배기 가스, 차량 내부에 사용된 플라스틱 소재 및 마감재에서 방출되는 화학 물질, 휘발성 유기 화합물(VOC), 톨루엔, 포름알데히드 등의 냄새 방출 물질 등도 사라집니다.
그 누구도 엄청난 교통량에서 발생하는 배기 가스를 사랑하는 가족이 마시길 원치 않을 것입니다. 차량 팬을 통해 바깥에서 안으로 들어오는 공기 흐름이 형성되고 소형 차량과 대형 트럭 통행에서 발생하는 유독 가스가 차량 내부로 유입됩니다. 이렇게 들어온 가스는 차량 내에 갇히게 되는데, 차량 뒷좌석에 앉은 어린이는 차량 외부보다 내부에서 훨씬 높은 수준의 공기 오염에 노출될 가능성이 크다고 합니다. 필립스 SelectFilter Plus 기술을 통해 이산화질소(NO2)와 이산화황(SO2) 등의 배출 가스가 처리되므로 여러분과 여러분의 가족이 안심하고 숨을 쉴 수 있습니다.
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