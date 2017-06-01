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단종됨

Hairclipper series 1000어린이용 헤어 클리퍼

HC1099/15

안전한 활주, 부드러운 터치, 전문가 수준의 케어

새로운 필립스 어린이용 헤어 클리퍼의 매우 조용한 모터와 특수한 설계의 둥근 팁이 달린 전문가용 칼날, 여러 개의 빗과 방수 설계로 집에서도 편리하게 아이들의 헤어스타일을 전문가처럼 손질해 줄 수 있습니다.

모든 혜택 보기

The world's most preferred electric male grooming brand1

안전한 활주, 부드러운 터치, 전문가 수준의 케어

  • 안전한 커팅 시스템

  • 특수하게 설계된 둥근 팁

  • 더욱 짧아진 세라믹 커터

  • 다양한 길이의 빗(1~18mm)

수돗물에 안전하고 간편하게 세척할 수 있는 IPX 7 방수 기능

수돗물에 안전하고 간편하게 세척할 수 있는 IPX 7 방수 기능

IPX7는 이 클리퍼가 방수 제품이라는 의미입니다. 클리퍼를 사용한 후에 안전하고 깨끗하게 물로 세척할 수 있습니다.

어린 아이의 작은 두상도 쉽게 헤어컷할 수 있는 슬림한 칼날

어린 아이의 작은 두상도 쉽게 헤어컷할 수 있는 슬림한 칼날로 귀 주변의 까다로운 부분까지 문제 없이 깎을 수 있습니다.

안전한 사용을 위해 특수하게 설계된 커팅 시스템

안전한 사용을 위해 특수하게 설계된 커팅 시스템

짧은 세라믹 커터와 둥근 팁의 전문가용 칼날로 모발을 잡아당기거나 피부를 긁는 일 없이 아이들의 부드러운 모발을 쉽게 잡아서 깎을 수 있습니다.

기술 사양

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 