안전한 활주, 부드러운 터치, 전문가 수준의 케어

새로운 필립스 어린이용 헤어 클리퍼의 매우 조용한 모터와 특수한 설계의 둥근 팁이 달린 전문가용 칼날, 여러 개의 빗과 방수 설계로 집에서도 편리하게 아이들의 헤어스타일을 전문가처럼 손질해 줄 수 있습니다.