10단계 길이 조절 기능으로 자신만의 스타일 완성

이 헤어클리퍼는 3mm 간격으로 10단계 길이 조절이 가능하여 원하는 헤어스타일을 완성할 수 있습니다. 조절식 빗으로 3mm에서 24mm까지 트리밍할 수 있으며, 빗을 분리하면 0.5mm로 깔끔하게 마무리할 수 있습니다. 믿을 수 있고 간편한 트리밍을 경험하세요.