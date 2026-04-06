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Hair Clipper시리즈 5000

HC5721/15

다용도 가족용 트리밍

필립스 헤어클리퍼 5000으로 자신이나 소중한 사람들에게 정교한 헤어컷을 선사하세요. 오랫동안 날카로움을 유지하는 칼날이 부드럽고 고른 커팅 결과를 제공하며, 강력한 무선 성능 덕분에 편안하고 자신 있게 트리밍할 수 있습니다.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

집에서 누리는 완벽하고 고른 이발 경험

다용도 가족용 트리밍

  • 자가 연마 스틸 칼날

  • 10단계 길이 설정

  • 파워 컨트롤 센서

  • 트리밍 앤 플로우

10단계 길이 조절 기능으로 자신만의 스타일 완성

10단계 길이 조절 기능으로 자신만의 스타일 완성

이 헤어클리퍼는 3mm 간격으로 10단계 길이 조절이 가능하여 원하는 헤어스타일을 완성할 수 있습니다. 조절식 빗으로 3mm에서 24mm까지 트리밍할 수 있으며, 빗을 분리하면 0.5mm로 깔끔하게 마무리할 수 있습니다. 믿을 수 있고 간편한 트리밍을 경험하세요.

오래 지속되는 성능과 최고의 정밀도

오래 지속되는 성능과 최고의 정밀도

41mm 자가 연마 칼날은 날카로움을 오래 유지하며, 모발을 부드럽게 커팅하여 매번 일정하고 고른 헤어스타일을 완성합니다.

집에서 고르고 간편하게 트리밍 가능

집에서 고르고 간편하게 트리밍 가능

처음부터 끝까지 깔끔한 이발을 경험해 보세요. 트리밍 앤 플로우 빗은 모발의 움직임을 원활하게 유지하여 막힘을 방지하고 헤어클리퍼가 손쉽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 안정적인 제어감을 유지하여 원하는 스타일을 완성하는 데 도움을 줍니다.

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면책 조항

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. 구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시