HC5721/15
다용도 가족용 트리밍
필립스 헤어클리퍼 5000으로 자신이나 소중한 사람들에게 정교한 헤어컷을 선사하세요. 오랫동안 날카로움을 유지하는 칼날이 부드럽고 고른 커팅 결과를 제공하며, 강력한 무선 성능 덕분에 편안하고 자신 있게 트리밍할 수 있습니다.
자가 연마 스틸 칼날
10단계 길이 설정
파워 컨트롤 센서
트리밍 앤 플로우
이 헤어클리퍼는 3mm 간격으로 10단계 길이 조절이 가능하여 원하는 헤어스타일을 완성할 수 있습니다. 조절식 빗으로 3mm에서 24mm까지 트리밍할 수 있으며, 빗을 분리하면 0.5mm로 깔끔하게 마무리할 수 있습니다. 믿을 수 있고 간편한 트리밍을 경험하세요.
41mm 자가 연마 칼날은 날카로움을 오래 유지하며, 모발을 부드럽게 커팅하여 매번 일정하고 고른 헤어스타일을 완성합니다.
처음부터 끝까지 깔끔한 이발을 경험해 보세요. 트리밍 앤 플로우 빗은 모발의 움직임을 원활하게 유지하여 막힘을 방지하고 헤어클리퍼가 손쉽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 안정적인 제어감을 유지하여 원하는 스타일을 완성하는 데 도움을 줍니다.
리뷰
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
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