28단계 길이 조절 기능으로 자신만의 스타일 완성

1mm 단위의 정밀한 28단계 길이 설정을 통해 자신만의 스타일을 완성하세요. 2mm부터 28mm까지 조절 가능한 3개의 빗을 사용하여 어떤 스타일이든 원하는 대로 만들 수 있으며, 빗을 분리하면 0.5mm의 깔끔한 트리밍이 가능합니다. 자신감 넘치는 맞춤형 그루밍을 간편하게 완성해 보세요.