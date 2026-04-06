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Hair Clipper시리즈 7000

HC7722/15

정교하고 다양한 스타일링

28단계 길이 설정과 사용 시마다 날카로움을 유지하는 자가 연마 칼날로 다양하고 정교한 헤어컷을 경험해 보세요. 집에서도 깔끔하고 고른 커팅 결과를 얻을 수 있습니다.

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The world's most preferred electric male grooming brand1

자신감 넘치는 커팅 경험을 제공하는 강력한 성능

정교하고 다양한 스타일링

  • 자가 연마 스틸 칼날

  • 28단계 길이 설정

  • 파워 컨트롤 센서

  • 트리밍 앤 플로우

28단계 길이 조절 기능으로 자신만의 스타일 완성

28단계 길이 조절 기능으로 자신만의 스타일 완성

1mm 단위의 정밀한 28단계 길이 설정을 통해 자신만의 스타일을 완성하세요. 2mm부터 28mm까지 조절 가능한 3개의 빗을 사용하여 어떤 스타일이든 원하는 대로 만들 수 있으며, 빗을 분리하면 0.5mm의 깔끔한 트리밍이 가능합니다. 자신감 넘치는 맞춤형 그루밍을 간편하게 완성해 보세요.

오래 지속되는 성능과 최고의 정밀도

오래 지속되는 성능과 최고의 정밀도

오랫동안 성능을 유지하는 41mm 자가 연마 스틸 칼날로 완벽한 커팅 완성

집에서 고르고 간편하게 트리밍 가능

집에서 고르고 간편하게 트리밍 가능

처음부터 끝까지 깔끔한 이발을 경험해 보세요. 트리밍 앤 플로우 빗은 모발의 움직임을 원활하게 유지하여 막힘을 방지하고 헤어클리퍼가 손쉽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 안정적인 제어감을 유지하여 원하는 스타일을 완성하는 데 도움을 줍니다.

기술 사양

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. 구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시