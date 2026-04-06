HC7722/15
정교하고 다양한 스타일링
28단계 길이 설정과 사용 시마다 날카로움을 유지하는 자가 연마 칼날로 다양하고 정교한 헤어컷을 경험해 보세요. 집에서도 깔끔하고 고른 커팅 결과를 얻을 수 있습니다.
자가 연마 스틸 칼날
28단계 길이 설정
파워 컨트롤 센서
트리밍 앤 플로우
1mm 단위의 정밀한 28단계 길이 설정을 통해 자신만의 스타일을 완성하세요. 2mm부터 28mm까지 조절 가능한 3개의 빗을 사용하여 어떤 스타일이든 원하는 대로 만들 수 있으며, 빗을 분리하면 0.5mm의 깔끔한 트리밍이 가능합니다. 자신감 넘치는 맞춤형 그루밍을 간편하게 완성해 보세요.
오랫동안 성능을 유지하는 41mm 자가 연마 스틸 칼날로 완벽한 커팅 완성
처음부터 끝까지 깔끔한 이발을 경험해 보세요. 트리밍 앤 플로우 빗은 모발의 움직임을 원활하게 유지하여 막힘을 방지하고 헤어클리퍼가 손쉽게 움직일 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 안정적인 제어감을 유지하여 원하는 스타일을 완성하는 데 도움을 줍니다.
리뷰
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시