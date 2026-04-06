HC9722/15
최상의 자유로운 스타일링
28단계 길이 설정과 자가 연마 티타늄 칼날로 정교하고 자신감 넘치는 헤어컷을 경험해 보세요. 정밀 페이드 도구로 매끄러운 페이드를 완성하고, 다용도 필립스 이발용 액세서리 키트로 집에서도 전문가 수준의 스타일링을 즐겨보세요.
자가 연마 티타늄 칼날
28단계 길이 설정
파워 컨트롤 센서
트리밍 앤 플로우
1mm 단위의 정밀한 28단계 길이 설정을 통해 자신만의 스타일을 완성하세요. 2mm부터 28mm까지 조절 가능한 3개의 빗을 사용하여 어떤 스타일이든 원하는 대로 만들 수 있으며, 빗을 분리하면 0.5mm의 깔끔한 트리밍이 가능합니다. 자신감 넘치는 맞춤형 그루밍을 간편하게 완성해 보세요.
자가 연마 기능이 있는 티타늄 칼날은 사용할 때마다 날카로움을 유지하여 항상 일관되고 믿을 수 있는 결과를 제공합니다. 이 헤어클리퍼를 사용하면 스타일을 깔끔하게 살리면서도 부드럽고 손쉽게 이발할 수 있습니다.
4종 이발용 액세서리 키트에는 집에서도 자신 있게 이발할 수 있도록 가위, 빗, 이발용 망토, 헤어 클립이 포함되어 있습니다.
리뷰
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
전문 미용사와 비교.
구매 후 90일 이내에 Philips.com에서 제품 등록 시