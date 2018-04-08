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단종됨

Daily Collection토스터

HD2582/20

5
| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품
노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트
8단계 설정이 가능한 이 컴팩트 토스터는 2개의 대형 조절식 투입구가 있으므로 다양한 종류의 빵을 골고루 구울 수 있습니다. 내장된 빵 받침대로 좋아하는 빵이나 페이스트리, 롤을 간편하게 데워 보세요.
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8단계 설정 및 크라상 빵 데우기 장치 받침대 내장

노릇노릇 바삭하고 맛있는 토스트

  • 8단계 설정

  • 크라상 빵 데우기 장치 받침대

  • 컴팩트한 디자인

  • 먼지 뚜껑

다양한 크기의 빵을 위한 2개의 대형 조절식 투입구

다양한 크기의 빵을 위한 2개의 대형 조절식 투입구

2개의 대형 조절식 투입구로 다양한 크기의 빵을 구울 수 있습니다. 자체 중심 설정 기능 덕분에 빵이 가운데에 놓이고 양면은 골고루 구워집니다.

개인의 취향에 맞는 8단계 굽기 조절

개인의 취향에 맞는 8단계 굽기 조절

8단계 설정 덕분에 다양한 종류의 빵을 태우지 않고 구울 수 있습니다. 취향에 맞게 굽기 설정을 조정하여 원하는 대로 빵을 구워보세요.

취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

멈춤 버튼을 누르면 원하는 시점에 언제든 중단할 수 있습니다.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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08/04/2018

한국

한국

편리한 토스트기

필립스 Daily Collection 토스터 HD2582/20 두 공주가 아침에 토스트 먹구 학교 가는데 무지무지 좋아 합니다 ㅎㅎ 학교다녀와서 혼자서도 식방을구워 먹는 큰딸ㅎ 이에 질세라 작딸두 구워주라구 합니다 ㅎㅎ 암튼 딸들이 너무너무좋아합니당^^ 적극 추천해용

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HD2582/20 토스터에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HD2582/20 토스터에 대해 작성되었습니다.

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