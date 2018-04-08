단종됨
HD2582/20
8단계 설정
크라상 빵 데우기 장치 받침대
컴팩트한 디자인
먼지 뚜껑
2개의 대형 조절식 투입구로 다양한 크기의 빵을 구울 수 있습니다. 자체 중심 설정 기능 덕분에 빵이 가운데에 놓이고 양면은 골고루 구워집니다.
8단계 설정 덕분에 다양한 종류의 빵을 태우지 않고 구울 수 있습니다. 취향에 맞게 굽기 설정을 조정하여 원하는 대로 빵을 구워보세요.
멈춤 버튼을 누르면 원하는 시점에 언제든 중단할 수 있습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
시우선우딸바보
08/04/2018
한국
편리한 토스트기
필립스 Daily Collection 토스터 HD2582/20 두 공주가 아침에 토스트 먹구 학교 가는데 무지무지 좋아 합니다 ㅎㅎ 학교다녀와서 혼자서도 식방을구워 먹는 큰딸ㅎ 이에 질세라 작딸두 구워주라구 합니다 ㅎㅎ 암튼 딸들이 너무너무좋아합니당^^ 적극 추천해용
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD2582/20 토스터에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD2582/20 토스터에 대해 작성되었습니다.