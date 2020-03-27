단종됨
HD2591/00
매일 즐기는 노릇노릇 바삭한 토스트
투입구가 긴 토스터에 8단계 굽기 설정이 포함되어 있어, 어떤 종류의 빵이든 원하는 방식으로 노릇노릇하고 고르게 구울 수 있습니다. 내장된 크라상 데우기용 거치대는 롤빵부터 크라상까지 어떤 빵에든 사용할 수 있습니다.
긴 투입구
크라상 데우기 장치 내장
플라스틱
화이트
투입구의 길이가 길기 때문에 거의 모든 종류의 빵을 넣을 수 있습니다.
빵 굽기 시간을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.
해동 모드에서는 한 번의 버튼 터치로 간편하게 냉동된 빵을 구울 수 있습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
gun77
27/03/2020
한국
심플한디자인 / 식빵 정말 맛있게 구워져요..히팅 강약 조절도 우수합니다^^
디자인 / 색상 / 성능 흠잡을것이 없어요..ㅎ 인테리어도 살아 나는것 같아요..^ 토스터 구입 고려중이라면 적극 추천합니다..
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD2591/00 토스터에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-27
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD2591/00 토스터에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-02-27