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단종됨

Daily Collection토스터

HD2591/00

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

매일 즐기는 노릇노릇 바삭한 토스트

투입구가 긴 토스터에 8단계 굽기 설정이 포함되어 있어, 어떤 종류의 빵이든 원하는 방식으로 노릇노릇하고 고르게 구울 수 있습니다. 내장된 크라상 데우기용 거치대는 롤빵부터 크라상까지 어떤 빵에든 사용할 수 있습니다.

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8단계 굽기 설정 및 크루아상 빵 데우기 장치 내장

매일 즐기는 노릇노릇 바삭한 토스트

  • 긴 투입구

  • 크라상 데우기 장치 내장

  • 플라스틱

  • 화이트

다양한 종류의 빵을 넣을 수 있는 긴 투입구

다양한 종류의 빵을 넣을 수 있는 긴 투입구

투입구의 길이가 길기 때문에 거의 모든 종류의 빵을 넣을 수 있습니다.

어떤 취향에도 알맞은 8단계 굽기 조절

어떤 취향에도 알맞은 8단계 굽기 조절

빵 굽기 시간을 원하는 대로 조절할 수 있습니다.

해동 모드

해동 모드

해동 모드에서는 한 번의 버튼 터치로 간편하게 냉동된 빵을 구울 수 있습니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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1

27/03/2020

한국

한국

심플한디자인 / 식빵 정말 맛있게 구워져요..히팅 강약 조절도 우수합니다^^

디자인 / 색상 / 성능 흠잡을것이 없어요..ㅎ 인테리어도 살아 나는것 같아요..^ 토스터 구입 고려중이라면 적극 추천합니다..

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HD2591/00 토스터에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-02-27

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HD2591/00 토스터에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-02-27

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