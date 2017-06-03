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단종됨

Daily Collection토스트기

HD2595/99

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1 개 상 수상

노릇노릇 맛있는 토스트

컴팩트한 필립스 토스트기로 언제나 맛있는 토스트를 맛보세요. 다양한 크기의 빵을 구울 수 있는 두 개의 대형 빵 투입구로 원하는 대로 골고루 빵을 구울 수 있습니다. 분리형 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.

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재가열 기능을 갖춘 컴팩트 디자인(투입구 2개)

노릇노릇 맛있는 토스트

  • 투입구 2개

  • 컴팩트

  • 블랙

  • 재가열, 뚜껑

식빵을 쉽게 넣을 수 있는 2개의 넓은 투입구

식빵을 쉽게 넣을 수 있는 2개의 넓은 투입구

식빵 두께에 관계 없이 넣을 수 있는 2개의 넓은 투입구

4가지 기능을 한꺼번에(재가열/해동/취소/7단계 굽기 조절)

4가지 기능을 한꺼번에(재가열/해동/취소/7단계 굽기 조절)

4가지 기능을 한꺼번에(재가열/해동/취소/7단계 굽기 조절)

개인별 입맛에 맞춘 7단계 굽기 조절 기능

개인별 입맛에 맞춘 7단계 굽기 조절 기능

개인별 입맛에 맞춘 7단계 굽기 조절 기능

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_AWARD-961310 이미지

리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

03/06/2017

한국

한국

심플하면서도사용편함

디자인도 심플하고 사용하기에 편리합니다. 빵도 구워지는게 좋습니다. 분리형 부스러기 받침대가있어 청소도 용이합니다

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HD2595/99 토스트기에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Daily Collection HD2595/99 토스트기에 대해 작성되었습니다.

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