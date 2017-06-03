단종됨
HD2595/99
노릇노릇 맛있는 토스트
컴팩트한 필립스 토스트기로 언제나 맛있는 토스트를 맛보세요. 다양한 크기의 빵을 구울 수 있는 두 개의 대형 빵 투입구로 원하는 대로 골고루 빵을 구울 수 있습니다. 분리형 빵 부스러기 받침대가 있어 청소가 용이합니다.
투입구 2개
컴팩트
블랙
재가열, 뚜껑
식빵 두께에 관계 없이 넣을 수 있는 2개의 넓은 투입구
4가지 기능을 한꺼번에(재가열/해동/취소/7단계 굽기 조절)
개인별 입맛에 맞춘 7단계 굽기 조절 기능
수상 내용
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
아는것이힘
03/06/2017
한국
심플하면서도사용편함
디자인도 심플하고 사용하기에 편리합니다. 빵도 구워지는게 좋습니다. 분리형 부스러기 받침대가있어 청소도 용이합니다
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD2595/99 토스트기에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD2595/99 토스트기에 대해 작성되었습니다.