미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 언제나 바삭한 토스트

자체 중심 랙과 10% 더 넓어진 슬롯 크기* 덕분에 두께에 상관 없이 언제나 빵이 정 가운데에 고정되므로 한결 고르게 구워집니다.