HD2638/90
미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 언제나 바삭한 토스트
자체 중심 랙과 10% 더 넓어진 슬롯 크기* 덕분에 두께에 상관 없이 언제나 빵이 정 가운데에 고정되므로 한결 고르게 구워집니다.모든 혜택 보기
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자체 중심 매커니즘을 통해 빵이 정 가운데에 고정되므로 두께에 상관없이 고르게 구워집니다.
이 기능을 사용하면 작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있습니다.
크로와상 빵 거치대가 내장되어 있어 패스트리, 롤 또는 번을 간단하게 데울 수 있습니다.
냉동된 토스트/빵을 한 번에 토스트해주는 재가열 및 해동 기능
중지 버튼으로 언제든지 굽기 중단
분리형 빵 부스러기 받침대 덕분에 청소가 용이합니다.
추가적인 자동 꺼짐 보호로 누전으로부터 제품을 보호합니다.
열을 차단해주는 벽면 디자인 덕분에 토스터 외부는 뜨거워지지 않으므로 만져도 안전합니다.
편리하게 온도를 조절하여 딱 원하는 정도로 토스트를 구울 수 있습니다.
원산지
액세서리
기술 사양
크기 및 무게
일반 사양
디자인 및 마감
서비스
지속 가능성
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