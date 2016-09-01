검색어

  • 미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 언제나 바삭한 토스트 미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 언제나 바삭한 토스트 미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 언제나 바삭한 토스트

    Viva Collection 토스터

    HD2638/90

    미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 언제나 바삭한 토스트

    자체 중심 랙과 10% 더 넓어진 슬롯 크기* 덕분에 두께에 상관 없이 언제나 빵이 정 가운데에 고정되므로 한결 고르게 구워집니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Viva Collection 토스터

    유사 제품

    모두 보기 토스터

    미리 썰어둔 빵이든 직접 썰어낸 빵이든 언제나 바삭한 토스트

    두께에 상관 없이 손쉽게 구울 수 있도록 더 넓어진 슬롯

    • 엑스트라 와이드 2개의 슬롯으로 더욱 넓어진 토스터
    • Bun Warmer 장착
    • 블랙
    • 뚜껑 덮개
    신선한 빵도, 얼려둔 빵도 두께에 상관없이 구울 수 있도록 더 넓어진 슬롯

    신선한 빵도, 얼려둔 빵도 두께에 상관없이 구울 수 있도록 더 넓어진 슬롯

    자체 중심 매커니즘을 통해 빵이 정 가운데에 고정되므로 두께에 상관없이 고르게 구워집니다.

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트

    작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있는 하이 리프트

    이 기능을 사용하면 작은 빵 조각도 안전하게 꺼낼 수 있습니다.

    롤, 패스트리 또는 번을 데울 수 있는 크로와상 빵 거치대 내장

    롤, 패스트리 또는 번을 데울 수 있는 크로와상 빵 거치대 내장

    크로와상 빵 거치대가 내장되어 있어 패스트리, 롤 또는 번을 간단하게 데울 수 있습니다.

    재가열과 해동을 한 번에

    재가열과 해동을 한 번에

    냉동된 토스트/빵을 한 번에 토스트해주는 재가열 및 해동 기능

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    취소 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    중지 버튼으로 언제든지 굽기 중단

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    청소가 용이한 분리형 빵 부스러기 받침대

    분리형 빵 부스러기 받침대 덕분에 청소가 용이합니다.

    추가적인 자동 전원 차단 보호

    추가적인 자동 전원 차단 보호

    추가적인 자동 꺼짐 보호로 누전으로부터 제품을 보호합니다.

    뜨거워지지 않는 벽면

    뜨거워지지 않는 벽면

    열을 차단해주는 벽면 디자인 덕분에 토스터 외부는 뜨거워지지 않으므로 만져도 안전합니다.

    7단계 굽기 조절

    편리하게 온도를 조절하여 딱 원하는 정도로 토스트를 구울 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 액세서리

      포함됨
      먼지 뚜껑

    • 기술 사양

      전압
      240  V
      코드 길이
      0.85  m
      진동수
      50-60  Hz

    • 크기 및 무게

      포장 크기(LxWxH)
      334x200x221  mm
      제품 규격(LxWxH)
      300x172x201  mm
      중량
      1.57  kg
      무게(포장 포함)
      2.04  kg
      빵 투입구 크기(LxWxH)
      138x33x125  mm

    • 일반 사양

      굽기 단계
      7
      제품 특징
      • 편리한 굽기 조절
      • 자동 전원 차단
      • 취소 버튼
      • 뜨거워지지 않는 본체(쿨 월)
      • 코드 보관
      • 해동 기능
      • 하이 리프트 기능
      • 미끄럼 방지 받침

    • 디자인 및 마감

      색상
      블랙
      본체 재질
      금속 및 플라스틱

    • 서비스

      2년 무상 보증

    • 지속 가능성

      사용 설명서
      100% 재활용 종이

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 이전 제품(HD2630) 대비 10% 더 넓어진 슬롯

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.