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    Eco Conscious 에디션 5000 시리즈 토스터

    HD2640/10

    4 수상 내용

    더 나아진 아침 식사

    우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 나만의 방식으로 토스트를 만들어 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율적인 기능을 겸비하여 지속 가능하도록 설계되었습니다.

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    Eco Conscious 에디션 5000 시리즈 토스터

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    모두 보기 토스터

    더 나아진 아침 식사

    필립스 Eco Conscious 토스터

    • 2구 슬롯 컴팩트 디자인
    • 8단계 굽기 조절 설정
    • 실크 화이트 매트 마감
    • 실크 화이트 매트 마감
    매일 아침 즐기는 토스트

    매일 아침 즐기는 토스트

    830W의 2 투입구 컴팩트 토스터로 매일 아침 나만의 방식으로 토스트를 구울 수 있습니다.

    번과 페이스트리를 위한 내장형 빵 받침대

    번과 페이스트리를 위한 내장형 빵 받침대

    빵 받침대가 내장되어 있어 좋아하는 페이스트리, 롤, 빵을 따뜻하게 토스트와 분리하여 즐길 수 있습니다.

    8단계 설정으로 최적의 토스트 굽기

    8단계 설정으로 최적의 토스트 굽기

    다양한 굽기 옵션을 통해 태울 위험 없이 다양한 종류의 빵을 구울 수 있습니다. 굽기 설정을 맞춤 조절하면 언제나 나만의 방식으로 토스트를 즐길 수 있습니다.

    빵의 중앙을 완벽히 맞추어 고른 토스트

    빵의 중앙을 완벽히 맞추어 고른 토스트

    셀프 센터링 메커니즘이 빵의 중앙을 완벽히 맞추어 빵 두께에 상관없이 양면을 골고루 구워낼 수 있습니다.

    해동 및 재가열 모드로 한 번에 두 가지 기능을

    해동 및 재가열 모드로 한 번에 두 가지 기능을

    해동 및 재가열 모드를 사용하면 냉동된 식빵을 동시에 해동하면서 구울 수 있고, 이전에 구워 놓은 빵을 몇 초 안에 데울 수도 있습니다.

    즉각적인 중단이 가능한 취소 버튼

    즉각적인 중단이 가능한 취소 버튼

    취소 버튼을 눌러 언제든지 안전하고 정확하게 토스트를 중단할 수 있습니다.

    청소가 용이한 분리형 부스러기 받침대

    청소가 용이한 분리형 부스러기 받침대

    빵 부스러기 받침대는 쉽게 분리되어 토스터를 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    PVC 및 BFR을 사용하지 않은 안전한 소재

    PVC 및 BFR을 사용하지 않은 안전한 소재

    PVC 및 BFR이 없는 소재로 제작되었으며, 견고한 밀봉 기술로 내용물이 새지 않아 안심하고 사용할 수 있습니다.

    안전 및 지속 가능성을 위한 설계

    안전 및 지속 가능성을 위한 설계

    본체는 해바라기유와 같은 생물학적이고 재생 가능한 폐기물 원료에서 추출한 100% 바이오 순환 플라스틱*으로 제작되었습니다. 사용한 식용유 및 기타 식물성 폐기물을 수거하고 재활용하여 식품 접촉에 적합하도록 만들었습니다.

    현대적인 미니멀 스타일

    현대적인 미니멀 스타일

    세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      주 재료
      플라스틱
      제품 유형
      토스터
      미끄럼 방지 받침
      코드 길이
      85cm(노출 길이)
      코드 보관
      전원 표시등
      아니요
      BPA 불포함
      보증
      2년
      슬롯 수
      2

    • 기술 사양

      소비전력
      830W
      전압
      220-240V
      진동수
      50-60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 호환성

      기본 제공 액세서리 1
      먼지 뚜껑

    • 안전 기능

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      16.2cm
      제품 폭
      28.5cm
      제품 높이
      19.9cm
      제품 중량
      1,270g
      포장 길이
      19cm
      포장 폭
      32.2cm
      포장 높이
      23.1cm
      포장 중량
      542g

    • 원산지

      생산지
      중국

    Badge-D2C

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    수상 내용

    • *본체에 사용된 플라스틱은 재활용된 식물성 오일 폐기물에서 유래한 원료를 적용했으며, ISCC**의 질량균형(Mass Balance) 방식에 따라 관리됩니다. 이는 본체에 사용된 플라스틱 1g당 동일한 양의 바이오 순환 원료가 생산 과정에 투입되었음을 의미합니다.
    • **국제 지속가능성 및 탄소 인증 (ISCC)

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