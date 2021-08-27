더 나아진 아침 식사

우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 나만의 방식으로 토스트를 만들어 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율적인 기능을 겸비하여 지속 가능하도록 설계되었습니다.