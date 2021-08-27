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더 나아진 아침 식사
우아한 스타일과 흠잡을 데 없는 성능으로 매일 아침 나만의 방식으로 토스트를 만들어 보세요. 친환경적인 미래에 가까워지기 위해 100% 바이오 플라스틱**과 에너지 효율적인 기능을 겸비하여 지속 가능하도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
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830W의 2 투입구 컴팩트 토스터로 매일 아침 나만의 방식으로 토스트를 구울 수 있습니다.
빵 받침대가 내장되어 있어 좋아하는 페이스트리, 롤, 빵을 따뜻하게 토스트와 분리하여 즐길 수 있습니다.
다양한 굽기 옵션을 통해 태울 위험 없이 다양한 종류의 빵을 구울 수 있습니다. 굽기 설정을 맞춤 조절하면 언제나 나만의 방식으로 토스트를 즐길 수 있습니다.
셀프 센터링 메커니즘이 빵의 중앙을 완벽히 맞추어 빵 두께에 상관없이 양면을 골고루 구워낼 수 있습니다.
해동 및 재가열 모드를 사용하면 냉동된 식빵을 동시에 해동하면서 구울 수 있고, 이전에 구워 놓은 빵을 몇 초 안에 데울 수도 있습니다.
취소 버튼을 눌러 언제든지 안전하고 정확하게 토스트를 중단할 수 있습니다.
빵 부스러기 받침대는 쉽게 분리되어 토스터를 손쉽게 세척할 수 있습니다.
PVC 및 BFR이 없는 소재로 제작되었으며, 견고한 밀봉 기술로 내용물이 새지 않아 안심하고 사용할 수 있습니다.
본체는 해바라기유와 같은 생물학적이고 재생 가능한 폐기물 원료에서 추출한 100% 바이오 순환 플라스틱*으로 제작되었습니다. 사용한 식용유 및 기타 식물성 폐기물을 수거하고 재활용하여 식품 접촉에 적합하도록 만들었습니다.
세련된 지속가능한 실크 화이트 매트 마감은 주방에서 감각적인 모습을 연출합니다.
일반 사양
기술 사양
호환성
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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