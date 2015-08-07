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사용자가 원하는 만큼의 물만 끓일 수 있어 최대 50%의 전력과 물을 절약함으로써 환경을 보호합니다.
코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.
필립스 무선 전기주전자에는 왼손잡이와 오른손잡이 모두를 위해 양쪽에서 보기 편한 수위 표시선이 있습니다.
전원 스위치에 부착된 표시등으로 주전자가 켜져 있는 것을 알 수 있습니다.
들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대
스테인리스 스틸 열판으로 빠른 가열 및 간편한 세척
넓은 주입구의 경첩식 뚜껑으로 물 보충 및 청소가 간편하며 뜨거운 스팀에 데이는 것을 방지해 줍니다.
석회질 방지 필터가 부착되어 있어 물과 주전자가 모두 깨끗합니다.
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
기술 사양
디자인
크기 및 무게
일반 사양
마감
서비스
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