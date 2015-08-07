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    HD4608/12

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    모두 보기 무선주전자

    컵 단위 수위표시기로 필요한 만큼만 끓이세요.

    컵 단위 수위표시기로 필요한 만큼만 끓이세요.

    사용자가 원하는 만큼의 물만 끓일 수 있어 최대 50%의 전력과 물을 절약함으로써 환경을 보호합니다.

    간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

    간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

    코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.

    보기 편한 양방향 수위 표시선

    보기 편한 양방향 수위 표시선

    필립스 무선 전기주전자에는 왼손잡이와 오른손잡이 모두를 위해 양쪽에서 보기 편한 수위 표시선이 있습니다.

    무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴

    무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴

    전원 스위치에 부착된 표시등으로 주전자가 켜져 있는 것을 알 수 있습니다.

    들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

    들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

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    빠른 가열 및 편리한 청소를 위한 평면 열판

    빠른 가열 및 편리한 청소를 위한 평면 열판

    스테인리스 스틸 열판으로 빠른 가열 및 간편한 세척

    간편한 물 보충 및 청소를 위한 넓은 주입구의 경첩식 뚜껑

    간편한 물 보충 및 청소를 위한 넓은 주입구의 경첩식 뚜껑

    넓은 주입구의 경첩식 뚜껑으로 물 보충 및 청소가 간편하며 뜨거운 스팀에 데이는 것을 방지해 줍니다.

    물을 깨끗하게 제공하기 위한 석회질 방지 필터

    물을 깨끗하게 제공하기 위한 석회질 방지 필터

    석회질 방지 필터가 부착되어 있어 물과 주전자가 모두 깨끗합니다.

    다중 안전 시스템

    다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      전압
      220 - 240  V
      소비전력
      2000 - 4000  W
      코드 길이
      0.75  m
      진동수
      50 / 60  Hz
      용기 용량
      0.8  l

    • 디자인

      색상
      스타 화이트 및 캐리비안 블루

    • 크기 및 무게

      제품 규격(LxWxH)
      185x158x220  mm
      포장 크기(LxWxH)
      225x225x225  mm

    • 일반 사양

      제품 특징
      • 360도 받침대
      • 자동 전원 차단
      • 건조 상태 가열 방지 기능
      • 코드 보관
      • 평면 열판
      • 미끄럼 방지 받침

    • 마감

      본체 재질
      Polypropylene (PP)
      열판 재질
      Polypropylene (PP)

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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