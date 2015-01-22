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단종됨

Daily Collection미니 전기주전자

HD4608/61

원하는 만큼만 끓이세요.
미니 메탈 무선 전기주전자는 "컵 단위 수위표시기" 기능을 통해 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있으며, 부엌에서 공간을 많이 차지하지도 않습니다. 따라서 최대 50%의 에너지를 손쉽게 절감하고 이를 통해 에너지 소비가 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.
모든 혜택 보기

최대 50% 에너지 절감

원하는 만큼만 끓이세요.

  • 0.8L 2400W

  • 컵 단위 수위표시기 1개

  • 블랙

  • 경첩식 뚜껑

컵 단위 수위표시기로 필요한 만큼만 끓이세요.

컵 단위 수위표시기로 필요한 만큼만 끓이세요.

사용자가 원하는 만큼의 물만 끓일 수 있어 최대 50%의 전력과 물을 절약함으로써 환경을 보호합니다.

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.

다중 안전 시스템

다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

기술 사양

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리뷰

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