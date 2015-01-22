원하는 만큼만 끓이세요.

미니 메탈 무선 전기주전자는 "컵 단위 수위표시기" 기능을 통해 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있으며, 부엌에서 공간을 많이 차지하지도 않습니다. 따라서 최대 50%의 에너지를 손쉽게 절감하고 이를 통해 에너지 소비가 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다.