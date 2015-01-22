전기 주전자
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Daily Collection 미니 전기주전자
단종됨
HD4608/61
0.8L 2400W
컵 단위 수위표시기 1개
블랙
경첩식 뚜껑
사용자가 원하는 만큼의 물만 끓일 수 있어 최대 50%의 전력과 물을 절약함으로써 환경을 보호합니다.
코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
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