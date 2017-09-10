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쉽고 빠르게 끓이세요.
전기주전자의 평면 열판 덕분에 물이 빠르게 끓고 세척하기도 쉽습니다. 세척 가능한 석회질 제거 필터로 물이 걸러지기 때문에 더욱 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.모든 혜택 보기
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필립스 무선 전기주전자에는 왼손잡이와 오른손잡이 모두를 위해 양쪽에서 보기 편한 수위 표시선이 있습니다.
넓은 주입구의 경첩식 뚜껑으로 물 보충 및 세척이 간편하며 뜨거운 스팀에 데지 않습니다. 주전자는 주입구로도 채울 수 있습니다.
코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.
스테인리스 스틸 열판으로 빠른 가열 및 간편한 세척
들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
안전을 위해 뚜껑 손잡이가 뜨거워지지 않습니다.
주입구에 끼우는 분리형 마이크로 미세 필터가 200 마이크론 이상의 모든 입자를 차단해주므로 깨끗한 물을 컵에 따를 수 있습니다.
디자인 사양
규격
기술 사양
일반 사양
서비스
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