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  • 쉽고 빠르게 끓이세요. 쉽고 빠르게 끓이세요. 쉽고 빠르게 끓이세요.

    데일리 컬렉션 무선주전자

    HD4646/20

    쉽고 빠르게 끓이세요.

    전기주전자의 평면 열판 덕분에 물이 빠르게 끓고 세척하기도 쉽습니다. 세척 가능한 석회질 제거 필터로 물이 걸러지기 때문에 더욱 깨끗한 물을 마실 수 있습니다.

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    데일리 컬렉션 무선주전자

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    쉽고 빠르게 끓이세요.

    강력한 전기주전자, 세척이 쉬운 평면 열판

    • 1.5L 2400W
    • 수위 표시기
    • 블랙 실버
    • 경첩식 뚜껑
    보기 편한 양방향 수위 표시선

    보기 편한 양방향 수위 표시선

    필립스 무선 전기주전자에는 왼손잡이와 오른손잡이 모두를 위해 양쪽에서 보기 편한 수위 표시선이 있습니다.

    간편한 물 보충 및 청소를 위한 넓은 주입구의 경첩식 뚜껑

    간편한 물 보충 및 청소를 위한 넓은 주입구의 경첩식 뚜껑

    넓은 주입구의 경첩식 뚜껑으로 물 보충 및 세척이 간편하며 뜨거운 스팀에 데지 않습니다. 주전자는 주입구로도 채울 수 있습니다.

    간편한 코드 보관 장치

    간편한 코드 보관 장치

    코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.

    빠른 가열 및 편리한 청소를 위한 평면 열판

    빠른 가열 및 편리한 청소를 위한 평면 열판

    스테인리스 스틸 열판으로 빠른 가열 및 간편한 세척

    들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

    들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

    들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

    다중 안전 시스템

    다중 안전 시스템

    다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    안전을 위해 뚜껑 손잡이가 뜨거워지지 않습니다.

    안전을 위해 뚜껑 손잡이가 뜨거워지지 않습니다.

    안전을 위해 뚜껑 손잡이가 뜨거워지지 않습니다.

    깨끗한 물을 제공하기 위한 마이크로 미세 필터

    깨끗한 물을 제공하기 위한 마이크로 미세 필터

    주입구에 끼우는 분리형 마이크로 미세 필터가 200 마이크론 이상의 모든 입자를 차단해주므로 깨끗한 물을 컵에 따를 수 있습니다.

    기술 사양

    • 디자인 사양

      색상
      블랙 및 실버
      재질
      • 스위치 및 도구 거치대: 폴리프로필렌
      • 열판: 스테인리스 스틸
      • 본체: 폴리프로필렌/ ABS

    • 규격

      제품 규격(WxDxH)
      16.6x23x24.9  cm
      포장 크기(WxDxH)
      28.7x18.8x23.3  cm

    • 기술 사양

      전압
      220~240  V
      소비전력
      2000-2400  W
      코드 길이
      0.75  m
      용량
      1.5  l
      주파수
      50-60  Hz

    • 일반 사양

      360도 받침대
      무선
      코드 보관
      넓은 주전자 뚜껑
      자동 전원 차단
      미끄럼 방지 발판
      인체공학적 손잡이
      편리한 주입구 물 보충
      건조 상태 가열 방지 기능
      평면 열판
      뚜껑 물 보충/주입구 물 보충

    • 서비스

      2년 무상 보증

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