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단종됨

카페 고메커피메이커

HD5407/60

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

1988년부터 손으로 직접 추출한 커피의 맛

필립스 카페 고메 커피머신은 최적의 커피 추출을 보장하는 특별한 Boil & Brew 시스템으로 93°C 이상의 고온에서 커피를 추출하여 깊은 맛과 풍부한 향을 느낄 수 있습니다.

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필립스 카페 고메 커피 메이커

1988년부터 손으로 직접 추출한 커피의 맛

  • 유리 용기 포함

  • Boil & Brew 시스템

  • 블랙

아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.

풍부한 향과 맛을 내는 Boil & Brew 시스템

풍부한 향과 맛을 내는 Boil & Brew 시스템

필립스 커피메이커는 고유한 Boil & Brew 시스템을 가지고 있습니다. 먼저 완전히 끓인 물을 내리고 커피를 추출하면 93°C 이상의 고온에서 커피가 추출되어 커피의 깊은 맛과 풍부한 향을 느낄 수 있습니다.

추출 후에도 따뜻하게 유지되는 커피의 온도

추출 후에도 따뜻하게 유지되는 커피의 온도

커피가 추출된 후 열판이 커피 온도를 유지시켜 주므로 따뜻하고 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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06/01/2015

한국

한국

멋진 커피메이커

생일 선물로 선택한 커피메이커, 영구 필터가 없는 탓에 약간 망설이다가 돈 값어치를 하겠지 하는 마음으로 샀는데, 깜짝 놀랐습니다. 이렇게도 깊은 맛을 내는 커피가 나올 줄 몰랐거든요~~ 위쪽에서 물이 끓어 커피를 내려주는 멋진 만남^^*

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 카페 고메 HD5407/60 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 카페 고메 HD5407/60 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

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