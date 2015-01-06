단종됨
HD5407/60
1988년부터 손으로 직접 추출한 커피의 맛
필립스 카페 고메 커피머신은 최적의 커피 추출을 보장하는 특별한 Boil & Brew 시스템으로 93°C 이상의 고온에서 커피를 추출하여 깊은 맛과 풍부한 향을 느낄 수 있습니다.
유리 용기 포함
Boil & Brew 시스템
블랙
용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.
필립스 커피메이커는 고유한 Boil & Brew 시스템을 가지고 있습니다. 먼저 완전히 끓인 물을 내리고 커피를 추출하면 93°C 이상의 고온에서 커피가 추출되어 커피의 깊은 맛과 풍부한 향을 느낄 수 있습니다.
커피가 추출된 후 열판이 커피 온도를 유지시켜 주므로 따뜻하고 맛있는 커피를 즐기실 수 있습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
풍경소리
06/01/2015
한국
멋진 커피메이커
생일 선물로 선택한 커피메이커, 영구 필터가 없는 탓에 약간 망설이다가 돈 값어치를 하겠지 하는 마음으로 샀는데, 깜짝 놀랐습니다. 이렇게도 깊은 맛을 내는 커피가 나올 줄 몰랐거든요~~ 위쪽에서 물이 끓어 커피를 내려주는 멋진 만남^^*
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 카페 고메 HD5407/60 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 카페 고메 HD5407/60 커피메이커에 대해 작성되었습니다.