유리 용기 포함
컴팩트 디자인(0.6L)
화이트
누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.
커피 메이커가 켜지면 스위치 버튼의 빨간 표시등이 켜집니다.
용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.
4.0
5점 만점
4
리뷰
챈챈챈챈
20/04/2020
한국
확인 된 구매자
좋습니다.예: 제품 기능이 매우 뛰어납니다.
사용하기 간편하고, 다만 종이필터를 한번 더 해야함. 그냥하면 커피가루가 엄청 나옴. 간편하게 커피 만드는거에 대해선 만족함.
찬성
편하다
반대
커피가루가 나와서 종이필터 한번 더 해야함
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-03-19
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-03-19
iris
11/06/2016
한국
세련된 디자인, 편리한 사용.
첫눈에 반한 세련된 디자인의 커피메이커. 캡슐커피의 비용이 만만치 않아 편리함에도 밀쳐두게되고 에소머신은 번거로움에..드립은 귀차니즘에..ㅠ 주구장창 사용하던 커피메이커의 유리포트를 깨트리고 카누에 의존하다 눈에 띈 필립스7434! 그 세련됨에 반하고 편리함에 감사하고 온 집을 채우는 커피향에 감동까지...!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
하모니진생
22/09/2018
한국
커피 걸름망의 문제점
걸름망으로 커피가루가 흘러내려 매우 불편해서 내장된 걸름망을 않쓰고 종이 필터를 사용하고있음.걸름망 영구사용이라는 광고문구에 호감이 가서 이 제품을 선택했는데 실망이 크네요.중소업체도 아닌 명색이 필립스인데 많이 아쉽네요.이 문제 꼭 해결 하시기 바래요.
이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
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