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단종됨

Daily Collection커피메이커

HD7431/00

4

| (4) 리뷰

정말 맛있는 커피

필립스 커피 메이커와 함께 신선하게 갓 내린 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 컴팩트한 디자인은 2잔에서 최대 7잔의 커피를 추출하는 데 적합합니다. 아로마 소용돌이 덕분에 잔마다 최적의 풍미를 즐기실 수 있습니다.

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최고의 커피 맛을 선사하는 아로마 소용돌이 포함

정말 맛있는 커피

  • 유리 용기 포함

  • 컴팩트 디자인(0.6L)

  • 화이트

원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.

커피 메이커가 켜지면 함께 켜지는 LED 전원표시등

커피 메이커가 켜지면 함께 켜지는 LED 전원표시등

커피 메이커가 켜지면 스위치 버튼의 빨간 표시등이 켜집니다.

아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.

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4.0

5점 만점

4

리뷰

3
1

20/04/2020

한국

한국

확인 된 구매자

좋습니다.예: 제품 기능이 매우 뛰어납니다.

사용하기 간편하고, 다만 종이필터를 한번 더 해야함. 그냥하면 커피가루가 엄청 나옴. 간편하게 커피 만드는거에 대해선 만족함.

찬성

편하다

반대

커피가루가 나와서 종이필터 한번 더 해야함

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-03-19

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-03-19

11/06/2016

한국

한국

세련된 디자인, 편리한 사용.

첫눈에 반한 세련된 디자인의 커피메이커. 캡슐커피의 비용이 만만치 않아 편리함에도 밀쳐두게되고 에소머신은 번거로움에..드립은 귀차니즘에..ㅠ 주구장창 사용하던 커피메이커의 유리포트를 깨트리고 카누에 의존하다 눈에 띈 필립스7434! 그 세련됨에 반하고 편리함에 감사하고 온 집을 채우는 커피향에 감동까지...!

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

22/09/2018

한국

한국

커피 걸름망의 문제점

걸름망으로 커피가루가 흘러내려 매우 불편해서 내장된 걸름망을 않쓰고 종이 필터를 사용하고있음.걸름망 영구사용이라는 광고문구에 호감이 가서 이 제품을 선택했는데 실망이 크네요.중소업체도 아닌 명색이 필립스인데 많이 아쉽네요.이 문제 꼭 해결 하시기 바래요.

이 후기는 데일리 컬렉션 HD7434/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

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