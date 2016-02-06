단종됨
HD7447/20
맛있는 커피
믿을 수 있는 필립스 커피 메이커와 함께 신선하게 갓 내린 커피의 맛과 향을 즐겨 보세요. 아로마 소용돌이 덕분에 잔마다 최적의 풍미를 즐기실 수 있습니다.
유리 용기 포함
블랙
수위 표시선으로 물탱크를 쉽고 정확하게 채울 수 있습니다.
누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.
이 커피 메이커는 커피를 2잔부터 최대 10(큰 컵)/15(작은 컵)잔까지 추출할 수 있으며, 최대 용량은 1.2리터입니다. 컴팩트한 디자인으로 주방에서 많은 공간을 차지하지 않습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
왕의아빠
06/02/2016
한국
확인 된 구매자
간편하게 커피를 만들 수 있어요.
봉지커피를 안먹다 보니 이제 냄새도 싫을정도입니다. 필립스제품은 신뢰도가 높은데...이번제품은 저렴하게 구입했어요. 그런데 물 넣는곳이 조금불편하게 되어있고 몇인분인지 수량체크가 조금불편하게 되어있어서 그것만 고치면 좋을것 같습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 데일리 컬렉션 HD7447/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 데일리 컬렉션 HD7447/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.