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  • Standard Product Photo Philips Café Gaia Coffee maker HD7564/20
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  • Packaging photograph Philips CafÃ© Gaia Coffee maker HD7564/20
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단종됨

Café Gaia커피메이커

HD7564/20

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

아이코닉한 디자인에서 완성되는 따뜻하고 맛있는 커피

카페 가이아 커피 메이커는 디자인 뿐만 아니라 커피의 맛 또한 뛰어납니다. 커피를 용기 속에서 순환시켜 주는 아로마 소용돌이 덕분에 커피를 마실 때마다 최적의 풍미를 즐기실 수 있습니다.

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한 잔 한 잔 최적의 풍미를 담아 내는 아로마 소용돌이

아이코닉한 디자인에서 완성되는 따뜻하고 맛있는 커피

  • 유리 용기 포함

  • 블랙 앤 메탈

아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

아로마 소용돌이로 커피의 최적의 맛 계산

용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.

집중적인 물 흐름으로 풍부해지는 커피의 풍미

집중적인 물 흐름으로 풍부해지는 커피의 풍미

커피에 붓는 물이 한 곳에 집중되므로 커피에서 최적의 풍미가 추출됩니다.

원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

원할 때마다 커피를 따를 수 있도록 하는 누수 방지 기능

누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.

기술 사양

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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1

08/01/2014

한국

한국

가격대비 실용성이 뛰어난 재품입니다.

대용량 커피를 내릴수있는 장점과, 출시된지 4년이 넘었는데 심플한 디자인 내구성또한 뛰어난 재품입니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Café Gaia HD7564/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Café Gaia HD7564/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.

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