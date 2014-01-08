단종됨
HD7564/20
아이코닉한 디자인에서 완성되는 따뜻하고 맛있는 커피
카페 가이아 커피 메이커는 디자인 뿐만 아니라 커피의 맛 또한 뛰어납니다. 커피를 용기 속에서 순환시켜 주는 아로마 소용돌이 덕분에 커피를 마실 때마다 최적의 풍미를 즐기실 수 있습니다.
유리 용기 포함
블랙 앤 메탈
용기 내부의 이 스마트 노즐은 용기로 유입되는 커피를 고르게 계산하여 첫 번째 잔에서 마지막 잔까지 최적의 일관된 향을 유지합니다.
커피에 붓는 물이 한 곳에 집중되므로 커피에서 최적의 풍미가 추출됩니다.
누수 방지 기능으로 전체 추출 과정이 끝나기 전에 커피를 따를 수 있습니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
필리피노
08/01/2014
한국
가격대비 실용성이 뛰어난 재품입니다.
대용량 커피를 내릴수있는 장점과, 출시된지 4년이 넘었는데 심플한 디자인 내구성또한 뛰어난 재품입니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Café Gaia HD7564/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Café Gaia HD7564/20 커피메이커에 대해 작성되었습니다.