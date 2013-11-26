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단종됨

Viva Café파드커피머신

HD7825/63

3

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

버튼 하나로 맛있는 커피 추출

더 파드 식스 비바카페(Viva Café) 커피머신으로 커피를 마시는 그 순간을 만끽하세요. 이 대표적인 디자인의 파드커피머신은 버튼 하나로 맛있는 커피를 추출합니다. 또한 조절식 추출구, 석회질 표시기와 같은 다양한 기능으로 최고의 편의성을 자랑합니다.

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즐겨 사용하는 컵에 맞게 조절할 수 있는 추출구

버튼 하나로 맛있는 커피 추출

  • 비바카페 (Viva Café)

  • 딥 블랙

  • 바로 시작

맛있는 커피 크레마

맛있는 커피 크레마

맛있는 커피 크레마로 더 파드 식스 커피 머신이 최고의 커피 맛과 품질을 보증합니다.

석회질 제거 시기를 알려주는 표시등

석회질 제거 시기를 알려주는 표시등

더 파드 식스 커피 머신은 석회질 제거 시기를 알려줍니다. 정기적으로 석회질을 제거하면 커피의 맛을 최고로 유지할 수 있으며 물때가 발생하는 것을 방지합니다.

좋아하는 컵에 맞게 조절할 수 있는 추출구

좋아하는 컵에 맞게 조절할 수 있는 추출구

추출구를 올리거나 내려 좋아하는 컵이나 머그의 크기에 맞게 더 파드 식스 커피 머신을 조절할 수 있습니다.

기술 사양

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3.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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26/11/2013

한국

한국

초기 불량인지요?

초기 사용할려면 플래싱을 해주어야 해서 메뉴얼대로 플래싱을 하면 마지막에 전원등이 빠르게 깜빡깜빡 거리고 전원이 자동 오프되지 않더군요... 메뉴얼에선 물이 전부 나오고 전원이 혼자 자동으로 꺼진다고 하던데.. 제꺼가 초기 불량인지? 그래서 또 해보니 역시나네요.. 그래서 물넣고 커피 내리니 그 건 잘 작동합니다. 뭔가 초기 플래싱에서 에러가 난것 같아 찜찜하네요. 첫 스타트 부터 많이 찜찜합니다. 물통과 본체와의 결합부분이 매끄럽지 않고 뭔가 좀 들뜬 느낌이랄까? 하여간 커피는 잘 내려집니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Café HD7825/63 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Café HD7825/63 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.

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