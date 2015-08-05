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단종됨

Viva Café Plus파드커피머신

HD7828/53

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

버튼 하나로 맛있는 커피 추출

더 파드 식스 비바카페(Viva Café) 커피머신으로 커피를 마시는 그 순간을 만끽하세요. 이 대표적인 디자인의 파드커피머신은 버튼 하나로 맛있는 커피를 추출합니다. 또한 조절식 추출구, 석회질 표시기와 같은 다양한 기능으로 최고의 편의성을 자랑합니다.

모든 혜택 보기

1분 내에 커피 한 잔 또는 두 잔이 완성

버튼 하나로 맛있는 커피 추출

  • 비바카페 (Viva Café)

  • 실버

  • 농도 선택 기능

2가지 레시피 중 선택: 강한 맛과 부드러운 맛

2가지 레시피 중 선택: 강한 맛과 부드러운 맛

커피의 농도와 분쇄 강도를 조절하여 원하는 대로 커피를 내려 보세요. 파드 커피 머신의 강도 선택 기능으로 짧고 강렬한 맛과 부드럽고 오래가는 맛 중에서 선택할 수 있습니다.

버튼 한 번으로 커피 추출

버튼 한 번으로 커피 추출

이 파드 커피 머신의 버튼을 누르기만 하면 한 잔 또는 두 잔의 커피를 간편하게 만들 수 있습니다.

1분 내에 한 잔 또는 두 잔의 커피 추출

한 잔 또는 두 잔의 맛있는 더 파드 식스 커피를 1분 내에 간편하게 내려 드셔보세요.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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3
2
1

05/08/2015

한국

한국

매일 집에서 맛있는 커피를 마실수 있어요 ^^

세척도 간편하고 너무 좋아요 매일 집에서 맛있는 커피를 마실 수 있어요 6종류의 파드 모두 맛있네요

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Café Plus HD7828/53 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Café Plus HD7828/53 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.

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