단종됨
HD7828/53
버튼 하나로 맛있는 커피 추출
더 파드 식스 비바카페(Viva Café) 커피머신으로 커피를 마시는 그 순간을 만끽하세요. 이 대표적인 디자인의 파드커피머신은 버튼 하나로 맛있는 커피를 추출합니다. 또한 조절식 추출구, 석회질 표시기와 같은 다양한 기능으로 최고의 편의성을 자랑합니다.
비바카페 (Viva Café)
실버
농도 선택 기능
커피의 농도와 분쇄 강도를 조절하여 원하는 대로 커피를 내려 보세요. 파드 커피 머신의 강도 선택 기능으로 짧고 강렬한 맛과 부드럽고 오래가는 맛 중에서 선택할 수 있습니다.
이 파드 커피 머신의 버튼을 누르기만 하면 한 잔 또는 두 잔의 커피를 간편하게 만들 수 있습니다.
한 잔 또는 두 잔의 맛있는 더 파드 식스 커피를 1분 내에 간편하게 내려 드셔보세요.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
돌돌마로롱
05/08/2015
한국
매일 집에서 맛있는 커피를 마실수 있어요 ^^
세척도 간편하고 너무 좋아요 매일 집에서 맛있는 커피를 마실 수 있어요 6종류의 파드 모두 맛있네요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Café Plus HD7828/53 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Café Plus HD7828/53 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.