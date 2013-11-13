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  • 신선한 우유로 최고의 카푸치노를 만들어 보세요!
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단종됨

카푸치노 셀렉트파드커피머신

HD7853/63

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

신선한 우유로 최고의 카푸치노를 만들어 보세요!

더 파드 식스 카푸치노 셀렉트 커피 머신을 이용하면 신선한 우유로 맛있는 카푸치노를 만들 수 있습니다. 일체형 우유 거품기로 우유 거품을 이용해 크림이 풍부한 거품 층을 만들 수도 있습니다. 버튼을 누르는 간단한 동작으로 훌륭한 맛의 카푸치노나 블랙 커피를 만들어 보세요!

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일체형 우유 거품기 장착

신선한 우유로 최고의 카푸치노를 만들어 보세요!

  • 신선한 우유로 만든 카푸치노

  • 딥 블랙

  • 일체형 우유 거품기

  • 간편 세척 기능

풍부한 거품 층을 만들어주는 일체형 우유 거품기

풍부한 거품 층을 만들어주는 일체형 우유 거품기

특허 받은 일체형 우유 거품기를 사용하면 따뜻한 우유로 풍부한 우유 거품을 얹은 최고의 커피를 만들 수 있습니다. 우유통에 신선한 우유를 넣고 버튼만 눌러주면 쉽고 편리하게 완벽한 우유 거품이 만들어집니다!

버튼 한 번으로 커피 추출

버튼 한 번으로 커피 추출

이 파드 커피 머신의 버튼을 누르기만 하면 한 잔 또는 두 잔의 커피를 간편하게 만들 수 있습니다.

1분 내에 한 잔 또는 두 잔의 커피 추출

한 잔 또는 두 잔의 맛있는 더 파드 식스 커피를 1분 내에 간편하게 내려 드셔보세요.

기술 사양

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리뷰

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
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2
1

13/11/2013

한국

한국

필립스 파드 커피 시스템 HD7853/63카푸치노 셀렉트로 맛있는 커피를 만들어 마실수있어서 좋아요

필립스 파드 커피 시스템 HD7853/63카푸치노 셀렉트로 간단한 동작으로 신선한 우유로 우유 거품기로 우유 거품을 이용하여 크림이 풍부한 거품 층을 만들수 있어 더욱 맛있고 훌륭한 카푸치노 맛의 커피맛을 볼수 잇어서 좋아요 *^^*~~ 또 상큼한 블랙커피두 만들어 볼수도 있어서 더욱 행복한 커피의 맛과 향을 즐길수 있어서 좋아요 ~~행복한 날을 즐깁니다 ~~~

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 카푸치노 셀렉트 HD7853/63 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 카푸치노 셀렉트 HD7853/63 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.

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