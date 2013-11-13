단종됨
HD7853/63
신선한 우유로 최고의 카푸치노를 만들어 보세요!
더 파드 식스 카푸치노 셀렉트 커피 머신을 이용하면 신선한 우유로 맛있는 카푸치노를 만들 수 있습니다. 일체형 우유 거품기로 우유 거품을 이용해 크림이 풍부한 거품 층을 만들 수도 있습니다. 버튼을 누르는 간단한 동작으로 훌륭한 맛의 카푸치노나 블랙 커피를 만들어 보세요!
신선한 우유로 만든 카푸치노
딥 블랙
일체형 우유 거품기
간편 세척 기능
특허 받은 일체형 우유 거품기를 사용하면 따뜻한 우유로 풍부한 우유 거품을 얹은 최고의 커피를 만들 수 있습니다. 우유통에 신선한 우유를 넣고 버튼만 눌러주면 쉽고 편리하게 완벽한 우유 거품이 만들어집니다!
이 파드 커피 머신의 버튼을 누르기만 하면 한 잔 또는 두 잔의 커피를 간편하게 만들 수 있습니다.
한 잔 또는 두 잔의 맛있는 더 파드 식스 커피를 1분 내에 간편하게 내려 드셔보세요.
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
소녀마미
13/11/2013
한국
필립스 파드 커피 시스템 HD7853/63카푸치노 셀렉트로 맛있는 커피를 만들어 마실수있어서 좋아요
필립스 파드 커피 시스템 HD7853/63카푸치노 셀렉트로 간단한 동작으로 신선한 우유로 우유 거품기로 우유 거품을 이용하여 크림이 풍부한 거품 층을 만들수 있어 더욱 맛있고 훌륭한 카푸치노 맛의 커피맛을 볼수 잇어서 좋아요 *^^*~~ 또 상큼한 블랙커피두 만들어 볼수도 있어서 더욱 행복한 커피의 맛과 향을 즐길수 있어서 좋아요 ~~행복한 날을 즐깁니다 ~~~
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 카푸치노 셀렉트 HD7853/63 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 카푸치노 셀렉트 HD7853/63 파드커피머신에 대해 작성되었습니다.