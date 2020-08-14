9L 900W
수동 타이머
필립스 찜기의 독특한 향 부스터는 음식에 허브와 향신료의 풍미를 살려 스팀 요리의 진정한 맛을 살려줍니다. 선호하는 허브와 향신료를 부스터에 넣고 나머지는 스팀에 맡깁니다. 스팀의 열이 허브와 향신료에서 나는 맛있는 향을 살려서 음식에 맛깔스러운 향이 스며들도록 해줍니다.
XL 스팀 용기로 수프, 찌개, 밥 등 가족을 위한 더욱 다양한 맛의 요리를 만들어보세요.
준비등과 자동 전원 차단 기능을 갖춘 60분 타이머입니다.
5.0
5점 만점
1
리뷰
그리스도의향기
14/08/2020
한국
정말 가성비 좋은 제품 강력 추천
강력추천합니다. 만두및 숯가락 행주 소독 각종 야채 찜 완전 만능임. 영양이 살아 있음. 완전 인생탬 강주함.... 제것도 좋지만 구매계획있으신분은 신제품으로 사시면 더 좋을 것 같아요.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9120/00 찜기에 대해 작성되었습니다.
Date of Use 2018-08-14
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9120/00 찜기에 대해 작성되었습니다.
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