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단종됨

Viva 컬렉션비바 에어프라이어

HD9220/42

3

| (1) 리뷰

최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*

필립스 에어프라이어는 특허 받은 에어스톰기술을 통해 겉은 바삭하고 속은 부드럽게 음식을 튀길 수 있습니다. 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 완벽한 식감과 뛰어난 맛을 보장합니다.

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특허 받은 에어스톰기술로 탄생하는 완벽한 맛

최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*

  • 저지방 튀김기

  • 멀티쿠커

  • 화이트/라벤더

  • 800g

건강한 튀김 요리를 위한 래피드 에어 테크놀로지

건강한 튀김 요리를 위한 래피드 에어 테크놀로지

에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!

대량 조리 용량으로 좋아하는 모든 요리 가능

대량 조리 용량으로 좋아하는 모든 요리 가능

조절 가능한 시간 및 온도

조절 가능한 시간 및 온도

내장된 타이머를 이용하면 최대 30분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 200℃까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!

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3.0

5점 만점

1

리뷰

5
4
2
1

04/11/2013

한국

한국

조리하는데 번거로움 많아

조리할 수 있는 용량이 작아 2번이상 조리해야 하는 번거로움과 뒤집어야 제대로 익는 방식이기 때문에 불편해서 현재는 사용치 않음.

이 후기는 Viva 컬렉션 HD9220/42 비바 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.

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면책 조항

  1. 기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교