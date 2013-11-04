저지방 튀김기
멀티쿠커
화이트/라벤더
800g
에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!
내장된 타이머를 이용하면 최대 30분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 200℃까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!
3.0
5점 만점
1
리뷰
ilnam98
04/11/2013
한국
조리하는데 번거로움 많아
조리할 수 있는 용량이 작아 2번이상 조리해야 하는 번거로움과 뒤집어야 제대로 익는 방식이기 때문에 불편해서 현재는 사용치 않음.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9220/42 비바 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9220/42 비바 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교