수동으로 조절 가능한 시간 및 온도

내장된 타이머를 이용하면 최대 30분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 화씨 390도까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!