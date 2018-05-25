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튀김 요리를 더욱 건강하게!
필립스의 특허받은 에어스톰기술을 통해 겉은 바삭하고 속은 부드럽게 음식을 튀길 수 있습니다. 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 완벽한 식감과 뛰어난 맛을 보장합니다.
저지방 튀김기
멀티쿠커
캐시미어 그레이
800g
에어스톰 기술이 적용된 에어프라이어가 금속망 바구니에서 뜨거운 공기를 순환시켜주므로 튀기거나 굽는 조리 중에도 기름을 거의 사용할 필요가 없습니다. 에어프라이어 바닥의 불가사리형 디자인을 이용해 공기가 순환하는 덕분에 맛있는 음식이 고르게 조리됩니다.
내장된 타이머를 이용하면 최대 30분까지 요리 시간을 사전 설정할 수 있습니다. 자동 끄기 기능을 설정하면 요리 완료 시 소리로 알려줍니다. 온도 조절이 가능하여 가장 적절한 음식의 온도를 최고 화씨 390도까지 사전 설정할 수 있습니다. 바삭하고 노릇한 튀김, 과자, 치킨, 고기 등을 최적의 온도에서 요리해 최고의 맛을 느끼세요!
래피드 에어 테크놀로지의 혁신적인 필립스 에어프라이어는 단순한 튀김 요리뿐만 아니라 한 번의 동작으로 베이킹, 구이 요리까지 가능하므로 좋아하는 모든 음식에 활용할 수 있습니다.
리뷰
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교