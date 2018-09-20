단종됨
HD9238/00
최대 80%까지 지방을 줄인 맛있는 튀김 요리!*
필립스의 특허받은 에어스톰기술을 통해 겉은 바삭하고 속은 부드럽게 음식을 튀길 수 있습니다. 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 완벽한 식감과 뛰어난 맛을 보장합니다.
저지방 튀김기
멀티쿠커
블랙/레드
에어프라이어의 특허 받은 에어스톰기술 덕분에 기름을 약간만 넣거나 사용하지 않아도 기존 튀김기 보다 지방은 줄이고 맛은 뛰어난 튀김, 베이킹, 구이 요리로 간식과 식사를 준비할 수 있습니다! 또한 필립스 에어프라이어의 에어스톰기술은 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척하기 쉬우며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다!
뜨거운 공기의 빠른 순환과 방사형 설계 그리고 최적의 가열 프로파일이 조합된 필립스 에어프라이어의 독특한 디자인으로 기름을 더 넣지 않고도 빠르고 쉽고 건강하게 다양한 튀김 요리를 만들 수 있습니다.
래피드 에어 테크놀로지의 혁신적인 필립스 에어프라이어는 단순한 튀김 요리뿐만 아니라 한 번의 동작으로 베이킹, 구이 요리까지 가능하므로 좋아하는 모든 음식에 활용할 수 있습니다.
4.8
5점 만점
5
리뷰
100%
의 추천 제품
셀틱키안
20/09/2018
한국
시간단축 건강하게..
너무 뛰어난 성능의 에어프라이어... 대단한 만족을 느끼며 사용하고있습니다. 여러가지 건강한 음식들을 조리할수있어 더욱 좋내요
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9238/00 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9238/00 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
yoshihala
04/01/2017
한국
요리가 상당히 편리해 졌습니다.
평소 닭가슴살을 자주 먹는터라 이제품을 구입했습니다. 디자인도 예쁘고, 사용방법도 아주 간단하네요. 닭가슴살, 감자튀김, 돈까스와 같은 아직은 쉬운것들만 만들어 봤는데 너무 쉽고 생각보다 잘튀겨져서 좋았습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9238/00 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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화니유니
12/08/2016
한국
정말 사용이 편리해요.
기름 없이 튀김이 가능 하고, 모든 음식을 빨리 안전하게 조리 할수있어 좋아요.강추.. 앞으로도 좋은 제품으로 소비자를 행복하게해주세요. 기업에 입장이 아닌 정말 믿고 사용하는 소비자를 위한 제품.. 그런 제품 앞으로도 부탁드립니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9238/00 디지털 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교