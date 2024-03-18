전기 주전자
모든 시리즈
Daily Collection 무선주전자
단종됨
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HD9300/90
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EU Declaration of conformity Philips Daily Collection Kettle HD9300/90 - English (US)
User Manual Philips Daily Collection Kettle
전체 (2)
석회질 방지 필터 없이 필립스 전기주전자를 사용할 수 있습니까?
필립스 전기주전자의 석회질 필터 청소 방법
필립스 전기주전자의 배출구에서 물이 흘러나옴
필립스 전기주전자 받침대에 물방울/응결이 있음
필립스 전기주전자로 물을 끓이는 데 너무 오래 걸림
필립스 전기주전자가 계속 "켜짐” 상태임
필립스 전기 주전자의 물이 끓고 작동이 정지됨
필립스 전기주전자가 켜지지 않음
필립스 전기주전자가 내부의 작은 반점으로 지저분함
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