안전하고 간편하게 끓이기
새로운 필립스 전기 주전자는 식품 등급의 산업 표준 스테인리스 스틸로 제작된 본체를 이용하여 안심하고 빠르게 물을 끓일 수 있습니다! 모든 혜택 보기
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안전하고 간편하게 끓이기
식품 등급의 스테인리스 스틸 주전자
- 1.5L, 1800W
- 수위 표시기
- 식품 등급의 스테인리스 스틸
- 경첩식 뚜껑
간편한 코드 보관 장치
필요에 따라 길이를 조절하는 전원 케이블로 쉽게 보관 가능
Strix 컨트롤러
영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
원터치 스프링 뚜껑으로 데임 방지
손쉽게 열고 닫아 데임 방지
360° 무선 회전식 받침대로 간편한 사용
간편한 사용
식품 등급의 SUS304 본체 및 내부 뚜껑으로 안전한 끓이기
식품 등급의 스테인리스 스틸
기술 사양
-
디자인 사양
- 색상
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메탈릭 실버
- 본체 재질
-
스테인리스 스틸-검은색
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크기 및 무게
- 제품 크기(L×W×H)
-
220 x 160 x 216
cm
- 제품 중량
-
0.8
kg
- 포장 크기(L×W×H)
-
18.7x18.7x23.1
cm
-
기술 사양
- 용량
-
1.5L
- 코드 길이
-
0.75m
- 정격 주파수
-
50
Hz
- 정격 입력 전력
-
1800
W
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