안전하고 간편하게 끓이기
새로운 필립스 전기 주전자 본체는 식품 등급의 산업 표준 스테인리스 스틸로 제작되어 안심하고 빠르게 물을 끓일 수 있으며, 다시 끓일 필요 없이 보온을 유지할 수 있습니다! 모든 혜택 보기
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안전하고 간편하게 끓이기
보온 기능이 있는 스테인리스 스틸 주전자
- 1.7L, 1800W
- 이중 케이스
- 보온
- 스프링 뚜껑
PTC 기술로 재가열 없이 보온 가능
물 온도를 85±5°C로 유지하여 재보온이 필요 없습니다. 보온 스위치와 표시등으로 간단한 조작 가능
간편한 코드 보관 장치
필요에 따라 길이를 조절하는 전원 케이블로 쉽게 보관 가능
브러시 마감된 스테인리스 스틸의 스타일리시한 직립형 본체
전통적인 주전자의 둥근 모양에서 벗어나 브러시 마감된 스테인리스 스틸의 스타일리시한 직립형 본체
식용 소재 스테인리스 스틸 금속(SUS304)
안전하고 깨끗한 한 컵의 물을 보장하는 식용 소재 스테인리스 금속 부품(SUS304)
Strix 컨트롤러
영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
원터치 스프링 뚜껑으로 데임 방지
손쉬운 열고 닫음으로 데임 방지
세척이 간편한 분리형 스테인리스 스틸 필터
분리형 스테인리스 필터로 모든 컵의 물을 효과적으로 걸러낼 수 있습니다. 분리형 디자인으로 세척이 편리합니다.
360° 무선 회전식 받침대로 손쉬운 취급
손쉬운 취급
기술 사양
-
디자인 사양
- 색상
-
메탈릭 실버
- 본체 재질
-
스테인리스 스틸
-
크기 및 무게
- 제품 크기(L×W×H)
-
23.2×15.3×24.8
cm
- 제품 중량
-
1.0
kg
- 포장 크기(L×W×H)
-
18.0×18.0×26.2
cm
-
기술 사양
- 용량
-
1.7L
- 코드 길이
-
0.75m
- 정격 주파수
-
50
Hz
- 정격 입력 전력
-
1800
W
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