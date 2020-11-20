따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요
1.7L 용량의 새로운 필립스 플라스틱 주전자는 자동 뚜껑 열림과 표시등 기능을 갖추어 좋아하는 음료를 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
따뜻한 음료를 바로 즐겨보세요
온 가족을 위한 1.7L 용량의 사이즈
빠르게 가열되는 평면 열판
스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.
물이 없는 상태에서 가열을 방지해 주는 다중 안전 시스템
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
무선주전자를 켜면 표시등이 들어옴
주전자가 켜지면 전원 스위치에 부착된 우아한 표시등이 빛을 냅니다.
읽기 쉬운 수위 표시기
주전자 한쪽에 위치한 표시기로 수위를 쉽게 확인할 수 있습니다.
컵 단위 수위표시기로 필요한 만큼만 끓이세요
사용자가 원하는 만큼의 물만 끓일 수 있어 전력과 물을 절약함으로써 환경을 보호합니다.
세척을 위한 넓은 입구의 스프링 뚜껑
누름 버튼 뚜껑이 한 번의 터치로 부드럽게 열리므로, 증기에 닿을 염려가 없습니다. 입구가 넓어 세척도 간편합니다.
뚜껑 또는 주입구를 통한 간단한 채우기
주전자의 주입구나 스프링 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.
360° 회전식 받침대를 갖춘 무선주전자
들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.
간편한 조정 및 보관을 위한 코드 감기
코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.
분리형 필터로 석회질 입자를 걸러냅니다
분리형 및 세척식 석회질 방지 필터가 깨끗한 물을 제공하여 완벽한 음료를 즐길 수 있습니다.
Strix 컨트롤러
영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
기술 사양
-
원산지
- 원산지
-
중국
-
기술 사양
- 전압
-
220-240
V
- 소비전력
-
1850-2200
W
- 코드 길이
-
0.75
m
- 용기 용량
-
1.7
l
- 진동수
-
50-60
Hz
-
크기 및 무게
- 포장 크기(LxWxH)
-
190x226x250
mm
- 제품 규격(LxWxH)
-
160x223x253
mm
- 중량
-
0.89
kg
- 무게(포장 포함)
-
1.22
kg
- 분리형 및 세척식 필터
-
예
-
일반 사양
- 360도 받침대
-
예
- 코드 보관
-
예
- 자동 전원 차단
-
예
- 전원 표시등
-
예
- 뚜껑 유형
-
봄
- 제품 특징
-
- 평면 열판
-
예
- 전원 스위치
-
예
-
디자인 및 마감
- 색상
-
화이트
- 본체 재질
-
플라스틱
- 필터 재질
-
스테인리스 스틸 필터
-
서비스
- 2년 무상 보증
-
예
-
지속 가능성
- 포장
-
> 90% 재활용 재료
- 사용 설명서
-
100% 재활용 종이
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.