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매뉴얼 및 설명서

User Manual Philips Daily Collection Kettle

  • PDF 파일, 2 MB
  • 11 March 2024

스마트하게 설계된 전기주전자로 어떤 각도에서든 물의 양을 확인할 수 있으며 마이크로 미세 필터로 석회질 물때를 효과적으로 걸러낼 수 있습니다. 안정적이고 효율적으로 가열되며 수명이 길어 오랫동안 사용할 수 있습니다.

  • PDF 파일
  • 21 April 2024

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