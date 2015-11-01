전기 주전자
모든 시리즈
데일리 컬렉션 무선주전자
단종됨
HD9336/13
1 개 상 수상
오랫동안 유지되는 스타일리쉬한 디자인
스마트하게 설계된 전기주전자로 어떤 각도에서든 물의 양을 확인할 수 있으며 마이크로 미세 필터로 석회질 물때를 효과적으로 걸러낼 수 있습니다. 안정적이고 효율적으로 가열되며 수명이 길어 오랫동안 사용할 수 있습니다.
2200W
플라스틱
1.5L
무선주전자
반투명한 본체 덕분에 모든 각도에서 수위 표시기를 쉽게 읽을 수 있습니다. 세련된 줄무늬로 수위뿐만 아니라 컵 용량까지 스마트하게 표시됩니다.
들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대
코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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