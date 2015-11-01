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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD9336/13
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Kettle HD9336/13

단종됨

데일리 컬렉션무선주전자

HD9336/13

1 개 상 수상

오랫동안 유지되는 스타일리쉬한 디자인

스마트하게 설계된 전기주전자로 어떤 각도에서든 물의 양을 확인할 수 있으며 마이크로 미세 필터로 석회질 물때를 효과적으로 걸러낼 수 있습니다. 안정적이고 효율적으로 가열되며 수명이 길어 오랫동안 사용할 수 있습니다.

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필요한 만큼 끓일 수 있도록 속이 들여다 보이는 디자인

오랫동안 유지되는 스타일리쉬한 디자인

  • 2200W

  • 플라스틱

  • 1.5L

  • 무선주전자

360° 직관적인 수위 표시기

360° 직관적인 수위 표시기

반투명한 본체 덕분에 모든 각도에서 수위 표시기를 쉽게 읽을 수 있습니다. 세련된 줄무늬로 수위뿐만 아니라 컵 용량까지 스마트하게 표시됩니다.

들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

간편한 보관을 위한 전원 코드 감기

코드를 바닥에 감아 둘 수 있어 주전자를 주방에 놓아 두기에 편리합니다.

기술 사양

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수상 내용

  • VRS_AWARD-612378 이미지

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