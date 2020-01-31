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오랫동안 유지되는 현대적인 디자인
모던한 디자인의 패밀리용 1.7L 유리 주전자는 받침대 안쪽에 직관적인 파란색 표시등이 있어 주전자가 켜졌는지 알 수 있습니다.모든 혜택 보기
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스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.
탈착식 마이크로 미세 필터가 주입구에 장착되어 있어, 200미크론의 작은 석회 입자까지도 잡아주므로 깨끗한 물을 따를 수 있습니다.
다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
투명한 유리 받침대에 우아하고 직관적인 센서 표시등이 내장되어 있어 주전자가 켜진 상태를 확인할 수 있습니다.
주전자 양쪽에 위치한 표시기로 수위를 쉽게 확인할 수 있습니다.
구석구석 꼼꼼한 세척이 가능한 분리형 뚜껑
주전자의 주입구나 분리형 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.
들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.
코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.
편리한 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있어 에너지(물 1컵 250ml 대 1L)와 물을 모두 절약하고 더 나은 환경에 기여할 수 있습니다.
영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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