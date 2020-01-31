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    Series 5000 유리 주전자 - 경량, 1.7리터

    HD9339/80

    오랫동안 유지되는 현대적인 디자인

    모던한 디자인의 패밀리용 1.7L 유리 주전자는 받침대 안쪽에 직관적인 파란색 표시등이 있어 주전자가 켜졌는지 알 수 있습니다.

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    Series 5000 유리 주전자 - 경량, 1.7리터

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    오랫동안 유지되는 현대적인 디자인

    센서 라이트가 포함된 내구성이 좋고 매우 맑은 유리

    • 1.7L
    • 분리형 뚜껑
    • 파란색 표시등
    빠르게 가열되는 평면 열판

    빠르게 가열되는 평면 열판

    스테인리스 스틸 열판으로 빠르게 끓고 쉽게 세척할 수 있습니다.

    작은 석회 입자도 잡아주는 마이크로 미세 필터

    작은 석회 입자도 잡아주는 마이크로 미세 필터

    탈착식 마이크로 미세 필터가 주입구에 장착되어 있어, 200미크론의 작은 석회 입자까지도 잡아주므로 깨끗한 물을 따를 수 있습니다.

    물이 없는 상태에서 가열을 방지해 주는 다중 안전 시스템

    물이 없는 상태에서 가열을 방지해 주는 다중 안전 시스템

    다중 안전 시스템으로 건조 상태에서의 가열이 방지되고, 물이 끓으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    파란색 표시등

    파란색 표시등

    투명한 유리 받침대에 우아하고 직관적인 센서 표시등이 내장되어 있어 주전자가 켜진 상태를 확인할 수 있습니다.

    읽기 쉬운 수위 표시기

    읽기 쉬운 수위 표시기

    주전자 양쪽에 위치한 표시기로 수위를 쉽게 확인할 수 있습니다.

    구석구석 꼼꼼한 세척이 가능한 분리형 뚜껑

    구석구석 꼼꼼한 세척이 가능한 분리형 뚜껑

    구석구석 꼼꼼한 세척이 가능한 분리형 뚜껑

    뚜껑 또는 주입구를 통한 간단한 채우기

    뚜껑 또는 주입구를 통한 간단한 채우기

    주전자의 주입구나 분리형 뚜껑을 열어서 물을 채울 수 있습니다.

    360° 회전식 받침대를 갖춘 무선주전자

    360° 회전식 받침대를 갖춘 무선주전자

    들고 놓기 편한 360° 회전식 받침대에 무선주전자를 올려놓을 수 있습니다.

    간편한 조정 및 보관을 위한 코드 감기

    간편한 조정 및 보관을 위한 코드 감기

    코드를 받침대 밑에 감을 수 있으므로 어떤 주방에든 알맞은 길이로 조정할 수 있고 간편하게 보관할 수 있습니다.

    컵 단위 표시기로 최대 66%의 에너지 절약

    컵 단위 표시기로 최대 66%의 에너지 절약

    편리한 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있어 에너지(물 1컵 250ml 대 1L)와 물을 모두 절약하고 더 나은 환경에 기여할 수 있습니다.

    Strix 컨트롤러

    영국에서 설계한 Strix 컨트롤러는 다중 안전 시스템이 건조 상태 가열을 방지해 주고, 물이 끓거나 주전자를 열판에서 들어 올리면 자동으로 전원이 꺼집니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      재질
      글래스
      물탱크 용량
      1.7l
      보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1,850~2,200W
      전압
      220-240V
      빈도
      50-60Hz
      배터리 제품
      아니요

    • 안전 기능

      자동 전원 차단

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      14.6cm
      제품 넓이
      23.3cm
      제품 높이
      24.8cm
      제품 중량
      1,150g
      포장 길이
      23cm
      포장 폭
      23cm
      포장 높이
      31.2cm
      포장 중량
      548.8g

    • 원산지

      생산지
      중국

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