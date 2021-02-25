단종됨
HD9348/13
컴팩트한 크기, 오래 가는 성능
60년 이상 이어져 온 기술이 담긴 이 필립스 전기 주전자는 음식에 닿아도 안전하고 견고한 스테인리스 스틸로 제작되어 오랜 시간 사용할 수 있습니다. 장기간 자주 사용해도 견뎌낼 수 있을 만큼 아주 튼튼합니다.
1.0L, 2000W
스테인리스 스틸
컴팩트
무선주전자
딱 원하는 양의 물을 빠르게 끓일 수 있을 뿐만 아니라 조리대에서 차지하는 공간도 작습니다.
버튼을 터치하면 간편하게 스프링 뚜껑을 열 수 있어 스팀이 피부에 닿지 않습니다.
전원 스위치에 부착된 표시등으로 주전자가 켜져 있는 것을 알 수 있습니다.
4.0
5점 만점
2
리뷰
100%
의 추천 제품
sinae103
25/02/2021
한국
사용이 편합니다
배송은 빠르지만 물이 느리게 끓여집니다. 주전자 안이 스텐이라 깨끗하고 관리가 편리하면 뚜껑 열기가 편하지만 무겁습니다.
찬성
스텐이라고 관리가 편하고 뚜껑이 열기가 좋습니다.
반대
무겁고 물이 느리게 끓어집니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD9348/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-01-24
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD9348/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2021-01-24
peaman
15/02/2018
한국
사이즈 적당, 성능 우수, 디자인 훌륭합니다.
사이즈 적당하고, 성능 우수하고, 디자인 훌륭합니다. 다만, 케이블 표면이 말끔하지 않고 흠이 있으며, 물을 끓였을때 주전자 표면이 너무 뜨겁습니다. 전체적으로 추천할만 합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD9348/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Daily Collection HD9348/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.