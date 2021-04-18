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단종됨

Viva Collection무선주전자

HD9357/13

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

오래 가는 성능

60년 이상 이어져 온 주전자 기술의 이 필립스 전기 주전자는 음식에 닿아도 안전하고 견고한 스테인리스 스틸로 제작되어 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다. 장기간 자주 사용해도 견뎌낼 수 있을 만큼 아주 튼튼합니다.

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파란색 표시등이 있는 완전한 스테인리스 스틸

오래 가는 성능

  • 2200W

  • 1.7L

  • 스테인리스 스틸

  • 무선주전자

주전자의 전원을 켜면 파란색 LED 표시등과 파일럿 라이트가 켜집니다.

주전자의 전원을 켜면 파란색 LED 표시등과 파일럿 라이트가 켜집니다.

이 주전자는 내부에 파란색 LED 표시등이 있어 물을 끓이는 동안 마음을 편안하게 해 줍니다.

양면이 투명한 물 수위 표시기

양면이 투명한 물 수위 표시기

물 수위 표시기가 투명하므로 양면에서 읽을 수 있습니다. 파란색 불은 주전자의 전원이 켜져 있음을 의미합니다.

들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

들고 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대

기술 사양

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

4
3
2
1

18/04/2021

한국

한국

확인 된 구매자

아주 맘에 드는 제품입니다

이 제품 전에도 필립스제품을 사용했습니다. 그전에는 불편한 점도 여러가지 있었는데 그게 보완된 제품

찬성

주전자를 들면 자동으로 off되는 점

반대

표면이 뜨거운 점

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Collection HD9357/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-12-18

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 Viva Collection HD9357/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.

사용 날짜 2020-12-18

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