단종됨
HD9357/13
오래 가는 성능
60년 이상 이어져 온 주전자 기술의 이 필립스 전기 주전자는 음식에 닿아도 안전하고 견고한 스테인리스 스틸로 제작되어 오랜 시간 동안 사용할 수 있습니다. 장기간 자주 사용해도 견뎌낼 수 있을 만큼 아주 튼튼합니다.
2200W
1.7L
스테인리스 스틸
무선주전자
이 주전자는 내부에 파란색 LED 표시등이 있어 물을 끓이는 동안 마음을 편안하게 해 줍니다.
물 수위 표시기가 투명하므로 양면에서 읽을 수 있습니다. 파란색 불은 주전자의 전원이 켜져 있음을 의미합니다.
들었다 놓기 편한 360° 회전식 무선 받침대
5.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
bangga
18/04/2021
한국
확인 된 구매자
아주 맘에 드는 제품입니다
이 제품 전에도 필립스제품을 사용했습니다. 그전에는 불편한 점도 여러가지 있었는데 그게 보완된 제품
찬성
주전자를 들면 자동으로 off되는 점
반대
표면이 뜨거운 점
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD9357/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-12-18
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva Collection HD9357/13 무선주전자에 대해 작성되었습니다.
사용 날짜 2020-12-18