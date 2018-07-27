제품지원

모든 시리즈

  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Front Product Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Temperature control kettle

Avance 컬렉션메탈 주전자 - 온도 조절, 보온

HD9359/90

녹차부터 이유식까지 완벽하게 준비

다양한 음료와 재료는 최상의 맛을 내기 위한 물 온도가 각기 다릅니다. 이 우아한 디자인의 주전자 하단에는 프리셋 버튼이 있어 적절한 온도를 손쉽게 선택할 수 있습니다.

모든 혜택 보기

온도 조절 및 보온 기능

녹차부터 이유식까지 완벽하게 준비

  • 메탈

  • 1.7L

  • 스프링 뚜껑

음료와 재료 선택을 위한 사전 설정 버튼 4개

음료와 재료 선택을 위한 사전 설정 버튼 4개

40°C, 60°C, 80°C 및 100°C의 프리셋 온도를 통해 분유, 차, 인스턴트 커피, 수프 또는 면의 온도를 적절하게 설정할 수 있습니다. 음료를 최상의 상태로 만들려면 적절한 온도에 대해 음료 생산 회사의 안내를 따르세요.

보온 기능은 물을 설정된 온도*로 유지

주전자의 물을 원하는 온도로 유지하는 보온 기능을 활용해 보세요. 이제 물을 다시 끓일 필요가 없습니다.

컵 단위 표시기로 최대 69%의 에너지 절약

컵 단위 표시기로 최대 69%의 에너지 절약

편리한 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있어 에너지(물 1컵 250ml 대 1L)와 물을 모두 절약하고 더 나은 환경에 기여할 수 있습니다.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. 보온 기능은 30분 동안 100°C 미만의 선택 온도에서 허용 오차를 ±5°C로 유지합니다. 100°C를 선택하면 다시 끓는 것을 방지하기 위해 물은 90°C< T <100°C로 유지됩니다.

  2. 필립스 메탈 주전자 HD9320 대비 25% 더 큰 크기.