녹차부터 이유식까지 완벽하게 준비

다양한 음료와 재료는 최상의 맛을 내기 위한 물 온도가 각기 다릅니다. 이 우아한 디자인의 주전자 하단에는 프리셋 버튼이 있어 적절한 온도를 손쉽게 선택할 수 있습니다.