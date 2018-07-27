HD9359/90
녹차부터 이유식까지 완벽하게 준비
다양한 음료와 재료는 최상의 맛을 내기 위한 물 온도가 각기 다릅니다. 이 우아한 디자인의 주전자 하단에는 프리셋 버튼이 있어 적절한 온도를 손쉽게 선택할 수 있습니다.
메탈
1.7L
스프링 뚜껑
40°C, 60°C, 80°C 및 100°C의 프리셋 온도를 통해 분유, 차, 인스턴트 커피, 수프 또는 면의 온도를 적절하게 설정할 수 있습니다. 음료를 최상의 상태로 만들려면 적절한 온도에 대해 음료 생산 회사의 안내를 따르세요.
주전자의 물을 원하는 온도로 유지하는 보온 기능을 활용해 보세요. 이제 물을 다시 끓일 필요가 없습니다.
편리한 컵 단위 수위 표시기로 필요한 만큼의 물만 끓일 수 있어 에너지(물 1컵 250ml 대 1L)와 물을 모두 절약하고 더 나은 환경에 기여할 수 있습니다.
리뷰
보온 기능은 30분 동안 100°C 미만의 선택 온도에서 허용 오차를 ±5°C로 유지합니다. 100°C를 선택하면 다시 끓는 것을 방지하기 위해 물은 90°C< T <100°C로 유지됩니다.
필립스 메탈 주전자 HD9320 대비 25% 더 큰 크기.