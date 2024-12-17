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매일 뜨거운 물을 스타일리시하게 즐기세요.
필립스 3000 시리즈 주전자로 뜨거운 음료나 좋아하는 요리를 간단하게 준비하세요. 1.7L의 넉넉한 용량과 조명 창 덕분에 준비가 쉬워집니다. 세련된 디자인은 집안에 현대적인 멋을 더해줍니다.모든 혜택 보기
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토스터와 드립 커피 메이커가 포함된 필립스 3000 시리즈 아침 식사 세트를 모두 확인해 보세요. 스타일리시하게 하루를 시작하세요!
차를 우려내거나 저녁을 준비할 때, 1.7L의 넉넉한 용량은 온 가족이 함께 즐기기에 충분합니다.
평면 스테인리스 스틸 열판이 숨겨져 있어 쉽고 빠르게 끓일 수 있으며, 세척도 간편합니다. 매번 물을 신선하고 깨끗하게 유지하세요.
아무 걱정 마세요. 건조 상태 가열 방지 기능이 물이 이미 끓었거나 물이 없을 경우 자동으로 전기주전자의 전원을 차단해 과열을 방지해 줍니다.
조명이 있는 창은 물의 양을 정확히 조절하기 위한 스타일리시하고 재미있는 디자인 요소입니다. 물을 끓일 때마다 시간, 물, 에너지를 절약할 수 있습니다.
손잡이에 있는 버튼을 이용해 간편하고 쉽게 전기주전자의 뚜껑을 열 수 있습니다. 어느 손을 사용하든 버튼을 눌러 뚜껑을 열고 한 손으로 편하게 물을 채우세요.
무선 전기주전자와 360° 회전형 받침대 덕분에 어느 각도에서나 전기주전자를 간편하게 이동시키고 열판에 다시 올려놓을 수 있습니다.
한 방울의 물까지 불순물과 물때 없이 깨끗하게 유지됩니다. 언제든지 필터를 손쉽게 꺼내 세척할 수 있습니다.
전기주전자가 작동 중일 때는 전원 스위치가 켜지고, 물을 따를 준비가 되면 스위치가 꺼집니다.
일반 사양
기술 사양
안전 기능
크기 및 무게
원산지
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