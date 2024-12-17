손쉽게 손으로 뚜껑을 열고 물을 채울 수 있는 뚜껑 열림 버튼

손잡이에 있는 버튼을 이용해 간편하고 쉽게 전기주전자의 뚜껑을 열 수 있습니다. 어느 손을 사용하든 버튼을 눌러 뚜껑을 열고 한 손으로 편하게 물을 채우세요.