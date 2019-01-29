단종됨
HD9621/45
지방을 최대 80%까지 줄인* 맛있는 튀김 요리!
필립스만의 터보스타 래피드 에어 테크놀로지로 최소한의 기름을 사용해 튀겨내므로, 고르게 조리된 맛있는 음식을 만들 수 있습니다. 예열할 필요가 없으며 새로운 컴팩트 디자인으로 여전히 많은 양의 조리가 가능합니다.
터보스타
저지방 튀김기
블랙, 1425W, 0.8kg
필립스 터보스타 기술로 일정하게 순환되는 열이 모든 음식에 닿아 고르게 익혀 줍니다. 음식이 겹쳐져 있어도 뒤집을 필요 없이 균일하게 튀길 수 있습니다. 뜨거운 공기 뿐만 아니라 위에서 강력한 열이 바로 나와 음식을 더욱 바삭하게 만들어주므로 노릇노릇하고 바삭한 요리를 맛볼 수 있습니다. "요리의 겉은 바삭하고 속은 부드러워집니다"
필립스 에어프라이어 앱은 무료이며, 맛있는 레시피와 따라하기 쉬운 단계별 요리 지침이 담겨 있습니다. 간편하게 만들 수 있는 건강한 간식과 특별한 날을 위한 요리 등을 찾아보세요.
필립스 에어프라이어는 예열 없이 바로 사용할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 모든 과정이 더욱 빨라지므로 매일 사용하기에도 좋습니다.
5.0
5점 만점
3
리뷰
100%
의 추천 제품
amanov
29/01/2019
한국
기본에 충실하고 사용이 편리함. 세척이 쉬움.
오븐이 있어서 대용량이 굳이 필요치 않을 것 같아서 구매했습니다. 주로 냉동식품과 고구마 구울 때 쓰구요, 성능에 아쉬운 점은 없습니다. 커피로스팅을 하려고 뚜껑이 있는 모델을 구매했는데 아직 사용해 보지는 않았습니다. 세척이 편리하고 필립스라 믿음이 갑니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9621/45 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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에어프라이어맨
09/06/2018
한국
요리가 쉬워 졌어요.
이전에는 자이글이라는 것으로 고기를 굽고 했었는데 넘 뜨겁고 눈부시고 고기 굽기가 너무 힘들었어요. 그런데 에어프라이어를 구매하고 나서 고기 뿐 아니라 각종 요리가 넘 편해 졌어요. 어머니도 요리 하기 쉬워진 것 같다며 좋아하시네요. hd9622 제품과 고민 했는데 검둥이로 택했어요. 좀 더 비싼 디지털 제품도 있는데 에어프라이어 이 정도면 충분한 것 같아요. 적극 추천합니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9621/45 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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볼폰볼폰
14/11/2016
한국
확인 된 구매자
맞벌이 집에 딱~
이 제품의 사용 편의성은 나같은 워킹맘 집에선 필수이자 강력추천을 누르지 않을 수 없게 됩니다. 아무래도 아이가 집에서 간식을 혼자 챙겨 먹어야 하는데 냉동실에 들어 있는 메뉴들을 무엇이든 꺼내서 다이얼을 돌려주기만 하면 되니 한결 마음이 편합니다. 전자렌지로는 해동 후 요리를 해야하지만 에어프라이어는 냉동 상태 그대로 넣어서 다이얼만 돌리면 끝!
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9621/45 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
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기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
터보스타 없이 에어프라이어에서 냉동 튀김 요리로 측정. 구워진 정도 및 익은 상태 평가
필립스 Viva 컬렉션 에어프라이어 대비. 튀김 총 용량 800gr