단종됨
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지방을 최대 80%까지 줄인* 맛있는 튀김 요리!
필립스만의 터보스타 래피드 에어 테크놀로지로 최소한의 기름을 사용해 튀겨내므로, 고르게 조리된 맛있는 음식을 만들 수 있습니다. 예열할 필요가 없으며 새로운 컴팩트 디자인으로 여전히 많은 양의 조리가 가능합니다.
터보스타
래피드 에어 테크놀로지
저지방 튀김기
블랙, 1425W, 0.8kg
필립스 터보스타 기술로 일정하게 순환되는 열이 모든 음식에 닿아 고르게 익혀 줍니다. 음식이 겹쳐져 있어도 뒤집을 필요 없이 균일하게 튀길 수 있습니다. 뜨거운 공기 뿐만 아니라 위에서 강력한 열이 바로 나와 음식을 더욱 바삭하게 만들어주므로 노릇노릇하고 바삭한 요리를 맛볼 수 있습니다. "요리의 겉은 바삭하고 속은 부드러워집니다"
분리형 팬과 튀김 바스켓은 논스틱 코팅 처리 되어 있으며 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다. 래피드 에어 테크놀로지가 적용된 필립스 에어프라이어는 기름을 사용하여 튀기는 기존 튀김기에 비해 냄새 배출이 적어 집 안에 냄새가 베일 염려가 없습니다.
필립스 에어프라이어 퀵클린 바스켓에는 분리형 논스틱 망이 있어 간편하고 빠르게 세척할 수 있습니다. 분리형 팬과 튀김 바스켓은 달라붙지 않게 코팅 처리 되어 있으며 식기 세척기를 이용하여 손쉽게 세척할 수 있습니다. 터보스타 기술이 적용된 필립스 에어프라이어는 기름을 사용하여 튀기는 기존 튀김기에 비해 냄새 배출이 적어 집 안에 냄새가 배일 염려가 적습니다.
리뷰
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
필립스 Viva 컬렉션 에어프라이어 대비. 튀김 총 용량 800gr
터보스타 없이 에어프라이어에서 냉동 튀김 요리로 측정. 구워진 정도 및 익은 상태 평가