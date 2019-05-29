단종됨
HD9622/45
지방을 최대 80%까지 줄인* 맛있는 튀김 요리!
필립스만의 터보스타 래피드 에어 테크놀로지로 최소한의 기름을 사용해 튀겨내므로, 고르게 조리된 맛있는 음식을 만들 수 있습니다. 예열할 필요가 없으며 새로운 컴팩트 디자인으로 여전히 많은 양의 조리가 가능합니다.
터보스타
저지방 튀김기
화이트, 1425W, 0.8kg
필립스 터보스타 기술로 일정하게 순환되는 열이 모든 음식에 닿아 고르게 익혀 줍니다. 음식이 겹쳐져 있어도 뒤집을 필요 없이 균일하게 튀길 수 있습니다. 뜨거운 공기 뿐만 아니라 위에서 강력한 열이 바로 나와 음식을 더욱 바삭하게 만들어주므로 노릇노릇하고 바삭한 요리를 맛볼 수 있습니다. "요리의 겉은 바삭하고 속은 부드러워집니다"
필립스 에어프라이어 앱은 무료이며, 맛있는 레시피와 따라하기 쉬운 단계별 요리 지침이 담겨 있습니다. 간편하게 만들 수 있는 건강한 간식과 특별한 날을 위한 요리 등을 찾아보세요.
필립스 에어프라이어는 예열 없이 바로 사용할 수 있습니다. 처음부터 끝까지 모든 과정이 더욱 빨라지므로 매일 사용하기에도 좋습니다.
4.0
5점 만점
1
리뷰
100%
의 추천 제품
꿈과이상
29/05/2019
한국
디자인 심플하고 사용하기 좋아요
이전에 다른회사 제품을 구입해 사용해 봤습니다. 그런데 예열을 해야하고 세척할때 바스켓 전체를 한꺼번에 해야하는 등 불편함이 많아 사용하지 못하고 버렸습니다. 이 디자인은 심플하고 깔끔해서 좋았구요, 예열도 안해도 잘 익혀지네요. 세척하기도 좋구요. 모든게 마음에 듭니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9622/45 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
예, 이 제품을 추천합니다.
이 후기는 Viva 컬렉션 HD9622/45 에어프라이어에 대해 작성되었습니다.
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
터보스타 없이 에어프라이어에서 냉동 튀김 요리로 측정. 구워진 정도 및 익은 상태 평가
필립스 Viva 컬렉션 에어프라이어 대비. 튀김 총 용량 800gr