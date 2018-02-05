단종됨
HD9625/45
지방을 최대 80%까지 줄인* 맛있는 튀김 요리!
필립스만의 터보스타 래피드 에어 테크놀로지로 최소한의 기름을 사용해 튀겨내므로, 고르게 조리된 맛있는 음식을 만들 수 있습니다. 예열할 필요가 없으며 새로운 컴팩트 디자인으로 여전히 많은 양의 조리가 가능합니다.
터보스타
저지방 튀김기
블랙, 1425W, 0.8kg
독특한 필립스 터보스타 기술이 뜨거운 열을 빠르게 만들어내므로 아주 적은 양의 기름만으로도 튀김을 할 수 있습니다. 또한 필립스 에어프라이어는 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척이 간편하며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다.
필립스 터보스타 기술로 일정하게 순환되는 열이 모든 음식에 닿아 고르게 익혀 줍니다. 음식이 겹쳐져 있어도 뒤집을 필요 없이 균일하게 튀길 수 있습니다. 뜨거운 공기 뿐만 아니라 위에서 강력한 열이 바로 나와 음식을 더욱 바삭하게 만들어주므로 노릇노릇하고 바삭한 요리를 맛볼 수 있습니다. "요리의 겉은 바삭하고 속은 부드러워집니다"
필립스 에어프라이어 앱은 무료이며, 맛있는 레시피와 따라하기 쉬운 단계별 요리 지침이 담겨 있습니다. 간편하게 만들 수 있는 건강한 간식과 특별한 날을 위한 요리 등을 찾아보세요.
리뷰
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교
터보스타 없이 에어프라이어에서 냉동 튀김 요리로 측정. 구워진 정도 및 익은 상태 평가
필립스 Viva 컬렉션 에어프라이어 대비. 튀김 총 용량 800gr