제품지원

모든 시리즈

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Front Product Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Airfryer
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Airfryer HD9625/45

단종됨

Viva 컬렉션에어프라이어

HD9625/45

지방을 최대 80%까지 줄인* 맛있는 튀김 요리!

필립스만의 터보스타 래피드 에어 테크놀로지로 최소한의 기름을 사용해 튀겨내므로, 고르게 조리된 맛있는 음식을 만들 수 있습니다. 예열할 필요가 없으며 새로운 컴팩트 디자인으로 여전히 많은 양의 조리가 가능합니다.

모든 혜택 보기

특허 받은 터보스타 래피드 에어 테크놀로지 활용

지방을 최대 80%까지 줄인* 맛있는 튀김 요리!

  • 터보스타

  • 저지방 튀김기

  • 블랙, 1425W, 0.8kg

독특한 터보스타 기술로 더 건강해진 튀김 요리

독특한 터보스타 기술로 더 건강해진 튀김 요리

독특한 필립스 터보스타 기술이 뜨거운 열을 빠르게 만들어내므로 아주 적은 양의 기름만으로도 튀김을 할 수 있습니다. 또한 필립스 에어프라이어는 기존 튀김기보다 냄새 배출이 적고 세척이 간편하며 매일 사용하기에도 안전하고 경제적입니다.

맛있는 음식:속은 부드럽고 겉은 바삭하게

맛있는 음식:속은 부드럽고 겉은 바삭하게

필립스 터보스타 기술로 일정하게 순환되는 열이 모든 음식에 닿아 고르게 익혀 줍니다. 음식이 겹쳐져 있어도 뒤집을 필요 없이 균일하게 튀길 수 있습니다. 뜨거운 공기 뿐만 아니라 위에서 강력한 열이 바로 나와 음식을 더욱 바삭하게 만들어주므로 노릇노릇하고 바삭한 요리를 맛볼 수 있습니다. "요리의 겉은 바삭하고 속은 부드러워집니다"

200가지 이상의 레시피가 제공되는 앱과 무료 레시피 북

200가지 이상의 레시피가 제공되는 앱과 무료 레시피 북

필립스 에어프라이어 앱은 무료이며, 맛있는 레시피와 따라하기 쉬운 단계별 요리 지침이 담겨 있습니다. 간편하게 만들 수 있는 건강한 간식과 특별한 날을 위한 요리 등을 찾아보세요.

기술 사양

이 제품에 대해 지원 받기

FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.

리뷰

뉴스레터를 구독하고 독점 정보를 받아보세요

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능

필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.

  • 수집 항목: 이름, 이메일
  • 이용 목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보 제공
  • 보유기간: 철회요청 후 7일
  • 제 3자 제공과 처리 위탁: 없음
  • 권리 행사: 이메일 통해 본인 요청시 열람/삭제 가능
면책 조항

  1. 기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교

  2. 터보스타 없이 에어프라이어에서 냉동 튀김 요리로 측정. 구워진 정도 및 익은 상태 평가

  3. 필립스 Viva 컬렉션 에어프라이어 대비. 튀김 총 용량 800gr