맛있는 음식:속은 부드럽고 겉은 바삭하게

필립스 터보스타 기술로 일정하게 순환되는 열이 모든 음식에 닿아 고르게 익혀 줍니다. 음식이 겹쳐져 있어도 뒤집을 필요 없이 균일하게 튀길 수 있습니다. 뜨거운 공기 뿐만 아니라 위에서 강력한 열이 바로 나와 음식을 더욱 바삭하게 만들어주므로 노릇노릇하고 바삭한 요리를 맛볼 수 있습니다. "요리의 겉은 바삭하고 속은 부드러워집니다"