단종됨
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최소한의 지방으로 최고의 맛을
필립스 에어프라이어 XXL의 뜨거운 공기로 기름을 거의 사용하지 않고도 맛있는 튀김을 만드실 수 있습니다. 음식에서 지방을 추출하여 사로잡아 지방을 줄여주는 새로운 기술은 온 가족이 함께 튀김을 가장 건강하게 즐길 수 있는 방법입니다.
불필요한 지방을 줄이는 기술
래피드 에어 테크놀로지
화이트, 1.4kg
음식에서 과도한 기름기를 제거하여 더 건강한 요리를 즐길 수 있습니다. 필립스 에어프라이어는 과도한 기름기를 빼내고 잡아낼 수 있도록 불필요한 지방을 줄이는 기술을 갖춘 유일한 에어프라이어입니다. 최소한의 지방으로 최고의 맛을 살려서 겉은 바삭하고 속은 부드러운 튀김 음식을 맛있게 즐겨보세요.
이제 새로운 에어프라이어 XXL로 가족 식사를 요리할 수 있습니다. 풀 사이즈 용량으로 맛있는 음식을 대용량으로 조리하기 쉬워졌습니다. 통닭을 조리하거나 최대 1.4kg의 튀김을 조리할 수 있어 여러 명이 함께 먹을 수 있습니다. 7.3L 대용량 팬으로 최대 6인분의 음식을 조리할 수 있습니다.
에어프라이어로 수백 가지 이상의 요리를 만들 수 있습니다. 튀김, 베이킹, 굽기, 로스팅, 그리고 재가열까지 가능합니다. 필립스의 공기 흐름과 불가사리형 디자인으로 마지막 한 입까지 맛있는 음식을 즐길 수 있습니다. 모든 방향에서 균일하게 조리하여 항상 완벽한 요리를 제공합니다.
리뷰
기존 튀김기 및 웍 튀김과의 치킨 및 돼지고기 지방 함량 비교 시
기존 오븐에서의 프렌치 프라이 및 닭다리와 비교 시
평평한 바닥에 놓인 필립스 Viva 에어프라이어 안의 공기 흐름과 비교 시, 특허 받은 에어스톰기술로 바구니 안의 공기 흐름 속도가 7배 증가
기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교