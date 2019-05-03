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단종됨

고급형에어프라이어 XXL

HD9750/25

최소한의 지방으로 최고의 맛을

필립스 에어프라이어 XXL의 뜨거운 공기로 기름을 거의 사용하지 않고도 맛있는 튀김을 만드실 수 있습니다. 음식에서 지방을 추출하여 사로잡아 지방을 줄여주는 새로운 기술은 온 가족이 함께 튀김을 가장 건강하게 즐길 수 있는 방법입니다.

모든 혜택 보기

바삭한 맛은 남기고, 지방과 걱정은 없애고*

최소한의 지방으로 최고의 맛을

  • 불필요한 지방을 줄이는 기술

  • 래피드 에어 테크놀로지

  • 화이트, 1.4kg

과도한 기름기를 빼내고 잡아내어 불필요한 지방을 줄이는 기술

과도한 기름기를 빼내고 잡아내어 불필요한 지방을 줄이는 기술

음식에서 과도한 기름기를 제거하여 더 건강한 요리를 즐길 수 있습니다. 필립스 에어프라이어는 과도한 기름기를 빼내고 잡아낼 수 있도록 불필요한 지방을 줄이는 기술을 갖춘 유일한 에어프라이어입니다. 최소한의 지방으로 최고의 맛을 살려서 겉은 바삭하고 속은 부드러운 튀김 음식을 맛있게 즐겨보세요.

통닭 또는 1.4kg 분량을 튀기기에 알맞은 XXL 가족용 사이즈

통닭 또는 1.4kg 분량을 튀기기에 알맞은 XXL 가족용 사이즈

이제 새로운 에어프라이어 XXL로 가족 식사를 요리할 수 있습니다. 풀 사이즈 용량으로 맛있는 음식을 대용량으로 조리하기 쉬워졌습니다. 통닭을 조리하거나 최대 1.4kg의 튀김을 조리할 수 있어 여러 명이 함께 먹을 수 있습니다. 7.3L 대용량 팬으로 최대 6인분의 음식을 조리할 수 있습니다.

튀김. 베이킹. 굽기. 로스팅. 재가열까지.

튀김. 베이킹. 굽기. 로스팅. 재가열까지.

에어프라이어로 수백 가지 이상의 요리를 만들 수 있습니다. 튀김, 베이킹, 굽기, 로스팅, 그리고 재가열까지 가능합니다. 필립스의 공기 흐름과 불가사리형 디자인으로 마지막 한 입까지 맛있는 음식을 즐길 수 있습니다. 모든 방향에서 균일하게 조리하여 항상 완벽한 요리를 제공합니다.

기술 사양

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면책 조항

  1. 기존 튀김기 및 웍 튀김과의 치킨 및 돼지고기 지방 함량 비교 시

  2. 기존 오븐에서의 프렌치 프라이 및 닭다리와 비교 시

  3. 평평한 바닥에 놓인 필립스 Viva 에어프라이어 안의 공기 흐름과 비교 시, 특허 받은 에어스톰기술로 바구니 안의 공기 흐름 속도가 7배 증가

  4. 기존 필립스 튀김기로 조리한 신선 재료 튀김과 비교