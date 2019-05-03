최소한의 지방으로 최고의 맛을

필립스 에어프라이어 XXL의 뜨거운 공기로 기름을 거의 사용하지 않고도 맛있는 튀김을 만드실 수 있습니다. 음식에서 지방을 추출하여 사로잡아 지방을 줄여주는 새로운 기술은 온 가족이 함께 튀김을 가장 건강하게 즐길 수 있는 방법입니다.