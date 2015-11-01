HP3643
효과적인 통증 완화
필립스 인프라케어는 근육과 관절의 통증을 효과적으로 완화합니다. 650W 적외선 램프가 적외선 열을 편안하게 피부 깊숙이 침투시켜 혈액 순환을 촉진하고 신체 영역의 절반(60X40cm) 가량에 효과적으로 작용합니다.모든 혜택 보기
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필립스 인프라케어 HP 3643은 등 전체, 어깨와 목 또는 허벅지 부위 등 60X40cm에 이르는 영역의 통증을 효과적으로 완화시키도록 최적화되어 있습니다. 인프라케어는 혁신적인 적외선 할로겐 램프 기능을 갖추고 있습니다. 특별 광학 기능 및 필터를 갖춘 650W 강력한 할로겐 램프는 적외선 온기를 치료 부위에 고루 분배하여 반신 치료 및 보다 편안한 보온 효과를 제공하도록 최적화되어 있습니다.
인프라케어 HP 3643은 유연성있는 구조로, 반신 치료 및 기타 상황(예: 침대/소파에 누워 있는 경우)에도 용이하게 사용할 수 있습니다. 높이 조절기 옆 램프 외장을 수평 또는 수직으로(왼쪽/오른쪽 90도) 움직이고 위쪽 또는 아래로 기울여(45도) 몸의 오른쪽 부분을 효과적으로 치료할 수 있도록 쉽게 배치할 수 있습니다.
인프라케어 HP3643은 목과 어깨에 간편하게 조사하여 최적의 온열 치료를 통해 근육통을 완화해 줍니다. 램프 외장의 높이를 60cm ~ 120cm로 연장할 수 있으므로 침대에 누워 있든 의자에 앉아 있든 편안한 자세가 가능합니다.
적외선 치료는 근육통 및 경직된 관절이 주는 통증을 완화하는 데 효과적이라는 사실이 입증되었습니다. 적외선의 편안한 보온 효과는 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 개선하고 근육을 따뜻하게 해 줍니다. 근육이 진정되면 저절로 긴장이 풀리고 편안해집니다. 온기에 의해 신체 조직이 더욱 유연해지면서 경직된 조직이 줄고 관절의 유연성이 높아집니다.
적외선과 열이 피부 깊숙이 침투하여 혈액 순환을 촉진하고 혈관을 확장합니다. 또한 적외선은 대사 과정을 촉진하고 신체에서 노폐물을 제거해 줍니다.
반신 치료
효과적인 통증 완화
기술 사양
크기 및 무게
물류 제원
안전
간편한 사용
의료 기구
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