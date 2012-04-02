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단종됨

헤어 드라이어

HP8115/00

1 개 상 수상

모발 보호 효과 강화

새로운 케어&컨트롤 1200W 헤어 드라이어로 드라이 연출

모든 혜택 보기

케어&컨트롤 헤어 드라이어

모발 보호 효과 강화

  • 1200W

  • 살롱 에센셜

  • 접이식

아름다운 스타일 연출을 위한 1200W의 부드러운 드라이

아름다운 스타일 연출을 위한 1200W의 부드러운 드라이

이 1200W 헤어 드라이어는 매일 아름다운 스타일을 연출하기 위해 최적의 통풍과 부드러운 바람을 제공합니다.

편리한 조절을 위한 세 가지 온도 설정

편리한 조절을 위한 세 가지 온도 설정

완벽한 스타일을 위한 속도와 온도를 손쉽게 조절할 수 있습니다. 정밀한 세 가지 설정은 사용자에 맞는 스타일링을 만들어줍니다.

간편한 휴대를 위한 접이식 손잡이

간편한 휴대를 위한 접이식 손잡이

접이식 손잡이를 갖추어 가장 작은 공간에서도 쉽게 보관하고, 어디서나 휴대할 수 있는 작고 컴팩트한 헤어 드라이어가 완성되었습니다.

기술 사양

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수상 내용

  • AWARD-612375 이미지

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