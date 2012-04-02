헤어 드라이어
단종됨
HP8115/00
1 개 상 수상
모발 보호 효과 강화
새로운 케어&컨트롤 1200W 헤어 드라이어로 드라이 연출
1200W
살롱 에센셜
접이식
이 1200W 헤어 드라이어는 매일 아름다운 스타일을 연출하기 위해 최적의 통풍과 부드러운 바람을 제공합니다.
완벽한 스타일을 위한 속도와 온도를 손쉽게 조절할 수 있습니다. 정밀한 세 가지 설정은 사용자에 맞는 스타일링을 만들어줍니다.
접이식 손잡이를 갖추어 가장 작은 공간에서도 쉽게 보관하고, 어디서나 휴대할 수 있는 작고 컴팩트한 헤어 드라이어가 완성되었습니다.
FAQ, 사용자 설명서, 안전 정보 및 팁을 찾아보세요.
수상 내용
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