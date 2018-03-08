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단종됨

헤어드라이기

HP8202/00

5

| (1) 리뷰 | 100%의 추천 제품

이온 컨디셔닝으로 곱슬거림 없는 모발

원하는 헤어스타일 연출과 동시에 모발을 보호하세요. 살롱드라이 프로는 1600W의 전문적인 드라이 기능을 제공합니다.

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살롱샤인 케어 이온

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아시아인을 위한 특별한 디자인

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1600W의 부드러운 드라이

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이 1600W 헤어 드라이어는 매일 아름다운 스타일을 연출하기 위해 최적 수준의 공기 흐름과 부드러운 드라이를 제공합니다.

모발 보호 효과와 완벽한 스타일 결과를 위한 균일 온도 배분 기술(EHD™)

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향상된 필립스 EHD+ 기술은 고온에서도 드라이어의 열이 항상 고르게 분배되어 열로 인한 손상을 방지합니다. 이러한 기능을 통해 보호 효과가 강화되어 모발을 건강하고 빛나게 유지할 수 있습니다.

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5.0

5점 만점

1

리뷰

100%

의 추천 제품

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08/03/2018

한국

한국

HP8202/00 살롱샤인 케어 사용후기

모발을 빨리 말리수 있고 가볍고 소음도 그렇게 크지 않아 좋습니다. 모발이 더 상하지 않으며, 말리수 있어 좋은 듯합니다. 모터바람도 약하지도 않으며, 일반 전문가용 헤어드라이기보다 떨어지거나 그런점은 없습니다.

예, 이 제품을 추천합니다.

이 후기는 HP8202/00 Hairdryer에 대해 작성되었습니다.

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