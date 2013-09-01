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  • 모발 보호(ThermoProtect)기술의 더 낮은 온도로 빠르게 드라이 모발 보호(ThermoProtect)기술의 더 낮은 온도로 빠르게 드라이 모발 보호(ThermoProtect)기술의 더 낮은 온도로 빠르게 드라이

    DryCare Advanced 헤어드라이기

    HP8230/00

    모발 보호(ThermoProtect)기술의 더 낮은 온도로 빠르게 드라이

    모발 손상을 방지하는 것과 동시에 신속한 드라이를 경험해 보세요. 6가지 속도 및 온도 설정을 선택해 원하는 드라이를 하거나 일정한 온도를 유지하는 모발 보호 기술(ThermoProtect Technology)로 빠르게 드라이할 수 있습니다.

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    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    권장 소매가: ￦46,000

    DryCare Advanced 헤어드라이기

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    모두 보기 헤어 드라이어

    모발 보호(ThermoProtect)기술의 더 낮은 온도로 빠르게 드라이

    14mm 스타일링 노즐

    • 모발 보호(Thermo Protect) 기능
    • 2100W
    • 6가지 온도 및 속도 설정
    • 쿨샷
    모발 보호(ThermoProtect)온도 설정

    모발 보호(ThermoProtect)온도 설정

    모발 보호 기술(ThermoProtect Technology)은 57ºC의 일정한 온도를 유지함으로써 오버드라이를 하지 않고 모발의 수분을 자연스럽게 유지시켜 빛나고 건강한 모발로 드라이해줍니다.

    전문가 수준의 완벽한 스타일을 위한 전문가용 2100W

    전문가 수준의 완벽한 스타일을 위한 전문가용 2100W

    이 전문가용 2100W 헤어 드라이어는 강력한 바람을 선사합니다. 힘과 속도의 결합으로 모발을 보다 빠르고 간편하게 건조시키고 스타일링할 수 있습니다.

    완벽한 스타일링을 위한 6가지 속도 및 온도 설정

    완벽한 스타일링을 위한 6가지 속도 및 온도 설정

    보다 완벽한 스타일을 위해 바람 속도와 온도는 사용자 취향에 맞춰 최대 6가지 설정으로 쉽게 조절 가능합니다.

    스타일을 고정시켜주는 쿨샷

    스타일을 고정시켜주는 쿨샷

    전문적인 스타일링에 필수 기능인 쿨샷 버튼은 차가운 공기를 강력하게 분사해 줍니다. 스타일링을 마무리한 후 스타일을 고정하기 위해 사용됩니다.

    슬림 스타일링 노즐로 완벽한 스타일링

    슬림 스타일링 노즐로 완벽한 스타일링

    정교한 헤어스타일링을 위한 슬림 스타일링 노즐로 완벽한 스타일링 결과와 윤기 있고 빛나는 머릿결을 연출할 수 있습니다.

    1.8m 전원 코드

    1.8m 전원 코드

    1.8m의 전원 코드로 편리하게 사용할 수 있습니다.

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    편리하게 보관할 수 있는 간편한 보관 고리

    받침대에 있는 고무로 처리된 고리는 보관시 편리하게 사용 가능하며 특히 가정에서나 호텔에서 거치대 두고 사용할 때에 편리합니다.

    분리형 공기 흐름 필터로 빠르고 쉬운 세척 가능

    분리형 공기 흐름 필터로 빠르고 쉬운 세척 가능

    헤어 드라이어의 분리형 공기 흐름 필터는 관리가 용이합니다. 손쉽게 버튼을 눌러 분리하고 세척하면 됩니다. 정기적으로 세척하면 먼지나 머리카락이 쌓이지 않아 드라이 성능을 유지할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 중량 및 크기

      A-box 크기
      • 높이 = 25cm
      • 길이 = 63cm
      • 폭 = 35cm
      A-box 중량
      5.7kg
      F-box 크기
      • 깊이 = 11cm
      • 높이 = 23cm
      • 폭 = 31cm
      제품 크기
      • 높이 = 31cm
      • 길이 = 10cm
      • 폭 = 22cm
      제품 중량(박스 제외)
      0.6kg
      F-box 중량
      0.8kg

    • 기술 사양

      코드 길이
      1.8m
      소비전력
      2100  W
      전압
      220-240  V
      색상/마감
      고광택 & 무광 블랙
      진동수
      50-60  Hz
      전력
      2100  W
      모터
      DC 모터
      케이스 재질
      ABS

    • 특징

      접이식 핸들
      아니요
      세라믹 코팅
      아니요
      디퓨저
      아니요
      쿨샷
      가능*
      이중 전압
      아니요
      여행용 파우치
      아니요
      이온 컨디셔닝
      아니요
      걸고리
      가능*
      액세서리 개수
      1개
      노즐 / 집중 노즐
      슬림 스타일링 14mm 노즐

    • 서비스

      2년 무상 보증

    Badge-D2C

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