모발 보호(ThermoProtect)기술의 더 낮은 온도로 빠르게 드라이

모발 손상을 방지하는 것과 동시에 신속한 드라이를 경험해 보세요. 6가지 속도 및 온도 설정을 선택해 원하는 드라이를 하거나 일정한 온도를 유지하는 모발 보호 기술(ThermoProtect Technology)로 빠르게 드라이할 수 있습니다.